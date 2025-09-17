¿Qué otras plagas se controlan en Zaragoza, además de las ratas?

El control de plagas es una de las prácticas más importantes dentro de la salud pública. En Zaragoza, el ayuntamiento no solo se centra en las más visibles, como pueden ser las ratas. En ese sentido, el Instituto Municipal de Salud Pública (IMSP) tiene muy en cuenta la desinsectación, si bien los avisos por ello han bajado en el último año de 1.564 a 895. En cualquier caso, los controles y muestreos son constantes y se analizan en colaboración con la universidad.

La principal preocupación llega con la posible transmisión de enfermedades. Aquí, las ratas son potenciales transmisoras, aunque los casos están prácticamente a cero en la actualidad. De hecho, desde el IMSP miran más hacia otros potenciales transmisores, presentes en la ciudad, como las garrapatas o los mosquitos tigre y culex. Estos dos últimos pueden portar enfermedades como la fiebre del Nilo o el dengue, aunque en Aragón no existen en estos momentos.

En cualquier caso, los técnicos municipales están en constante evaluación y, si encuentran algo, lo notifican de inmediato a la DGA. Por ahora, se trata de plagas que ocupan más que preocupan, pero no por ello se baja la guardia. Y es que su proliferación depende de multitud de cuestiones muy variadas, como el cambio climático (el calor alarga la primavera y propicia, por ejemplo, un entorno más cómodo para el mosquito tigre).

Y no siempre es fijo. Por ejemplo, este año no se han detectado moscas negras, que otros años sí habían dado quebraderos de cabeza. Las palomas tampoco han representado un volumen demasiado importante, y en los últimos tiempos han aparecido otras aves, como las gaviotas, que han encontrado en la Expo un entorno ideal y que suben por el Ebro, aunque no se trata de una especie que preocupe, si bien es carroñera.