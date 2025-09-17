La plantilla de Avanza vota hoy la firma de un convenio que evitaría la huelga con los sindicatos divididos

Día decisivo en Avanza, la compañía que gestiona el servicio del autobús urbano en Zaragoza. La plantilla de la contrata vota este miércoles en referéndum si apoya o rechaza el preacuerdo al que llegaron con la dirección tres de los cinco sindicatos con representación en el comité de empresa (CCOO, UGT y CSIF) y que serviría de base para la firma de un nuevo convenio colectivo y evitaría una huelga que está suspendida pero sigue convocada.

Y aunque en principio los trabajadores suelen refrendar los acuerdos que alcanzan los sindicatos con la empresa, en esta ocasión hay más incertidumbre. Sattra y el CUT, las dos secciones que han ostentado la presidencia del comité en los últimos lustros hasta que CCOO ganó las elecciones sindicales el año pasado, se oponen al acuerdo como se oponían a la huelga por considerar ilegal la conformación del comité de huelga.

Y es que tanto Sattra como el CUT, que siempre han defendido posturas más ambiciosas o radicales, según quien lo defina, están enfrentados a CCOO, UGT y CSIF, que en la actualidad ostentan la mayoría en el seno del comité con 12 de los 23 delegados sindicales y más de un 53% de los votos en las últimas elecciones. Esta división fue patente ayer mismo cuando se convocó a la plantilla a una asamblea en la que se produjeron algunos momentos de tensión.

"Vota no al preacuerdo y dale una oportunidad a la negociación de verdad", han defendido los delegados de Sattra. "El preacuerdo que perjudica los intereses de la plantilla de la empresa Avanza Zaragoza", critican desde el CUT, y es que ambos consideran que, en la práctica, las subidas pactadas conforme al IPC son una congelación salarial.

¿Y si gana el no?

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Raúl Cabeza (CCOO) defiende el acuerdo y asegura que las dos secciones sindicales que piden votar en contra lo hacen "con la boca pequeña". "Cualquiera que sepa de números sabe que la oferta que tenemos encima de la mesa es la mejor que podríamos tener", defendió tras la firma de un preacuerdo que se produjo apenas un día antes del inicio de una huelga que se hubiera prolongado hasta el 31 de octubre, con Pilares de por medio.

La última vez que las dos facciones del comité midieron fuerzas fue hace dos semanas, cuando la plantilla tuvo que pronunciarse a favor o en contra de la huelga convocada por CCOO, UGT y CSIF. Ganó el sí a los paros por tan solo 13 vos, un margen que da pie a pensar que hoy podría pasar cualquier cosa. Si los trabajadores dicen no al preacuerdo, recuerda Cabeza, el lunes se levantaría la suspensión de la huelga y comenzarían los paros en el servicio. "Y volveríamos a la mesa de negociación. La plantilla es soberana", dice.