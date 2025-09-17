La Policía aumentará la videovigilancia en Pilares y se agrandará el perímetro de seguridad de la plaza del Pilar

Quedan poco más de dos semanas para que comiencen las Fiestas del Pilar. Con la programación ya cerrada, este miércoles se ha reunido la junta local de seguridad, un órgano en el que están presentes tanto los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación del Gobierno, los servicios de emergencias, rescate y protección civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es definir el dispositivo de seguridad durante los once días que durarán los Pilares y, como novedad, este año se incrementará la videovigilancia en los lugares más frecuentados y también se estrenará un nuevo plan de autoprotección diseñado por los bomberos para el entorno de la basílica durante los días de concierto y grandes eventos.

"El objetivo es mejorar el dispositivo de seguridad sirviéndonos de la experiencia de años anteriores", ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha recordado que en los últimos años ya se instalaron cámaras de conteo que permiten medir el aforo en tiempo real. Este año, no obstante, se estrena un sistema de este mismo tipo pero que es fijo y que mejorará la transmisión de los datos, en directo, a los responsables de la protección de la plaza. Todo se gestionará y coordinará desde el puesto de mando avanzado, que estará situado detrás de la Lonja.

El ayuntamiento ha instalado en total 14 cámaras inteligentes que permiten saber con precisión cuánta gente entra y sale de la plaza del Pilar en cada momento. El aforo límite se ha establecido este año en 45.000 personas, 3.000 más que el año pasado, debido a que se ha ganado espacio con el derribo del edificio del Cubo de la antigua oficina de Turismo.

Más videovigilancia

Pero estos no serán los únicos dispositivos que vigilarán la plaza del Pilar y otros espacios durante estas fiestas. El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha avanzado que, como novedad, la Policía Nacional instalará también cámaras portátiles en el centro de la ciudad y en entornos masificados como el recinto ferial de Valdespartera para contar también con información de primera mano a la hora de intentar mejorar la seguridad en estas zonas. El año pasado ya se instalaron en las ferias precisamente cámaras para tratar de disuadir a los posibles delincuentes y se mejoró la iluminación para evitar zonas oscuras después de que hace dos años se produjeran altercado y alguna pelea en los alrededores del Espacio Zity.

Otra de las novedades para estas fiestas en materia de seguridad es que Zaragoza estrenará un nuevo plan de autoprotección y gestión de grandes concentraciones en la plaza del Pilar. Según ha explicado Chueca, han sido los Bomberos y el servicio de Protección Civil municipal el encargado de su redacción y ha servido, entre otras cosas, para tranquilizar a los mandos de la Policía de cara a poder seguir realizando grandes conciertos donde toca, que es en la propia plaza del Pilar.

Ese plan establece varios escenarios en función de lo llena que esté la plaza en cada momento y marca cuáles deben ser las calles que deben servir como vía de evacuación en caso de que haya que desalojar la plaza. Si este extremo, por seguridad o por algún altercado llega a ser necesario, habrá calles del entorno del Pilar que se cortarán y que solo servirán como vía de evacuación de la plaza. En función del aforo se cortarán y habilitarán más o menos vías de evacuación.

Este año, además, ha explicado la alcaldesa, se amplía el perímetro de control de los accesos a la plaza. Cuando se detecte que los alrededores del Pilar estén ya a rebosar, habrá agentes preparados en puntos como la plaza España listos para poner en marcha el plan de autoprotección antes mencionado en caso de que sea necesario.

Sobre la posibilidad de que durante el pregón se produzcan protestas contra el genocidio en Gaza, la alcaldesa ha dicho que es un asunto que se ha puesto encima de la mesa pero que no preocupa. "Sabemos que habrá banderas, pero entendemos que quien se manifiesta por la paz no va a generar violencia", ha dicho.

Colaboración institucional

Tanto el delegado del Gobierno como la alcaldesa de Zaragoza, después de la confrontación que han mantenido en los últimos días a cuenta de la situación que se vive en el entorno del Parque Bruil, han insistido en la importancia de que ambas instituciones se coordinen para garantizar la seguridad durante las fiestas.

En Pilares trabajan de forma simultánea y coordinada tanto la Guardia Civil, que se encarga de controlar los accesos a Zaragoza y los barrios rurales, como la Policía Nacional y la Local, que trabajan de forma conjunta en el interior de la ciudad, además de Bomberos y Protección Civil, por lo que resulta prioritario que la información fluya. De ahí que se hayan celebrado ya cuatro juntas locales de seguridad, aunque hoy ha sido la primera que ha tenido lugar con la programación cerrada.

Con respecto al dispositivo policial, estarán disponibles todos los agentes de todas las unidades de la Policía Nacional y además llegarán hasta Zaragoza, como en años anteriores, tres unidades de antidisturbios que suman en total 150 agentes más.