Esta es la propuesta de la junta de distrito del Rabal para dar vida a la explanada de la Estación del Norte

El pleno de la junta municipal de distrito del Rabal culmina este miércoles más de tres meses de proceso participativo sobre el futuro de la explanada de la Estación del Norte con la aprobación de la propuesta surgida de dicho proceso y que se elevará al Gobierno de Zaragoza.

La propuesta final contempla tres actuaciones fundamentales. La primera, abordar la viabilidad de un párking subterráneo que alivie los graves problemas de aparcamiento que sufren los barrios del Arrabal y Barrio Jesús. Pero la apuesta fundamental pasa por retomar el proyecto elaborado en su día por el arquitecto zaragozano Luis Peirote para la construcción de un gran equipamiento destinado a la cultura.

“Zaragoza tiene un gran déficit de espacios culturales que den cabida a espectáculos con aforos medios, entre 500 y 600 personas. Estamos convencidos de que, por ubicación y por la gran tradición cultural y musical del barrio, la explanada es un espacio idóneo para construir un espacio cultural de referencia que dé cabida a la música, pero también a otras expresiones escénicas”, ha resaltado el presidente del distrito, Horacio Royo.

“El proyecto original que también nació de esta junta se vio aparcado por la crisis económica. En el actual contexto de crecimiento económico, creemos que no hay excusa para postergar un proyecto que ponga en valor los 14.000 m2 de esta explanda”, ha recalcado Royo.

Finalmente, la propuesta plantea la urbanización de la explanada apostando por reverdercer la misma dando continuidad al corredor verde que conforma el parque de las Mujeres y que llegaría hasta el puente de Piedra rodeando el nuevo equipamiento.