Estas son las zonas de Zaragoza donde se han detectado más problemas con ratas en los últimos meses

En los últimos meses, en Zaragoza ha habido tres zonas especialmente conflictivas en relación a los avisos ciudadanos por la presencia de ratas. La primera, la de la plaza de los Sitios. En este entorno influyó, especialmente, la falta de limpieza en los veladores. Los técnicos municipales se pusieron en contacto con los propietarios de los bares y restaurantes y estos, como resaltan desde el propio consistorio, actuaron rápidamente en la limpieza y desratización.

Tanto es así que tanto la asociación Cafés y Bares como Horeca han emitido un comunicado dirigido a los más de 500 locales afectados para que cumplan con la ordenanza actual. Para controlar que es así, el ayuntamiento intensificará las inspecciones. Uno de los primeros lugares a examinar podría ser el entorno de la plaza San Francisco, donde también ha habido algunos avisos últimamente, pese a que la tendencia generalizada refleja un descenso en las denuncias en el último año.

El segundo punto conflictivo ha sido el entorno del Parque Bruil, donde se junta la proliferación de basura y alimentos que genera el aumento de las personas sinhogar con, sobre todo, las obras del albergue municipal. Tanto la plaga de la plaza de los Sitios como la de este parque están controladas, algo que se mide analizando el consumo de raticida y la efectividad de las trampas para roedores.

Y la tercera zona está en el grupo sindical Andrea Casamayor, en el barrio de Las Fuentes. Hace un par de años, el consistorio firmó un convenio para poder acceder a este entorno, que es de propiedad privada, pero es necesaria una actuación complementaria con Ecociudad para mejorar la red de saneamiento y solventar definitivamente el problema.

Al hilo de la cuestión de la titularidad, desde el consistorio aseguran que, desde que se recibe el aviso hasta que los técnicos acuden al lugar, pasa un máximo de dos días, aunque normalmente se comienza a actuar en uno. El problema, eso sí, no suele estar solventado al 100% hasta que pasa en torno a un mes y medio, en función de su magnitud y sus causas. Asimismo, cuando el espacio es privado, desde Medio Ambiente se intenta contactar con el propietario, pero si esto es imposible (sobre todo, sucede en solares como los del Gancho), se recurre a la vía judicial, que puede demorar el proceso en dos meses.