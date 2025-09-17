La subida del agua y las basuras reportará 2,9 millones extra al Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ya tiene un nuevo proyecto fiscal para el próximo ejercicio. A falta de que sea aprobado en el pleno (el visto bueno definitivo no llegará hasta diciembre), el Gobierno municipal del PP ya ha perfilado cómo serán los impuestos que pagarán los zaragozanos en 2026. La principal idea fuerza es la de congelar la mayoría de las tasas. De hecho, solo tendrán un incremento de precio, y conforme al IPC (2,8%), las medioambientales, que tienen que ver con el tratamiento y la recogida de residuos y con el abastecimiento y el saneamiento del agua.

La suma de ambos incrementos dará lugar a 8,41 euros más al año por hogar medio en Zaragoza, tomando como referencia los núcleos en los que viven tres personas. Con ello, la factura total anual se quedará en torno a los 309 euros entre ambos conceptos. ¿Y qué significará esto para el consistorio a nivel recaudatorio? Según las primeras estimaciones del área de Hacienda que lidera Blanca Solans, unos ingresos tributarios 'extra' para el ayuntamiento de 2,9 millones de euros. Así, teniendo en cuenta que la previsión de ingresos de este 2025 contemplaba recaudar 105 millones de euros por el agua y las basuras, para 2026 ya rondaría los 108 millones de euros.

No son, en cualquier caso, cifras significativas, en un presupuesto que este último año ha superado los 1.000 millones de euros. Ese es, de hecho, el espíritu del Gobierno de Natalia Chueca, que apenas ha tocado 11 de las más de 40 ordenanzas fiscales que rigen la tributación en Zaragoza. Dos de ellas, agua y basuras, son las que más repercuten en la ciudadanía por ese incremento conforme al IPC, que apoyan Vox y ZeC y que el PSOE, por el momento, rechaza.

El resto tan solo modifican algunos de sus condicionantes técnicos, con otras dos novedades significativas que también tendrán repercusión económica para las arcas municipales. La primera, la ampliación de los supuestos para bonificar al 95% el IBI a los negocios afectados por las obras en la vía pública, que ya no solo se ceñirá a los comercios y también incluirá al sector hostelero (bares, restaurantes y cafeterías) que, o bien estén en la calle donde se desarrollan los trabajos, o bien tengan algún elemento, como puede ser algún acceso, afectado.

Una medida que llega de cara a un curso que se prevé movido en la capital aragonesa, con proyectos de reforma integral en arterias y zonas clave. Tres de los más significativos son la conversión del triángulo del Portillo en un gran parque y la renovación tanto de la cercana avenida Valencia como del Coso y la plaza San Miguel. Tres intervenciones que generarán molestias y pérdidas que el ayuntamiento intentará compensar con estas bonificaciones. En cuanto a la repercusión en los ingresos municipales, en el consistorio restan importancia, al tratarse de casos más bien puntuales.

El ICIO

La segunda gran modificación llega en la Ordenanza Fiscal nº10, correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Con el nuevo planteamiento, las bonificaciones quedarán limitadas a un máximo de 500.000 euros, algo que hasta ahora no estaba regulado como tal y que este mismo curso ha permitido a la sociedad Nueva Romareda y a Quirón deducirse entre 2,4 y 3,5 millones, sumando ambos casos. En 2026, con esta actualización en las condiciones, el máximo para cada una hubiese sido de 500.000 euros, por lo que la merma para el ayuntamiento por los proyectos del hospital y del nuevo estadio se hubiese quedado en el millón de euros.

Además, como método de incentivar que las comunidades de propietarios lleven a cabo las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), también se les bonificará el 50% el ICIO. En el resto de ordenanzas que han sido modificadas (impuesto de circulación, por ejemplo), los cambios se circunscriben únicamente a pequeñas modificaciones o aclaraciones de carácter técnico.