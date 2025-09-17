Los vecinos de Arcosur reclaman un centro de salud "completo y cercano de manera inmediata"

Un centro de salud "completo y cercano de manera inmediata". Es la reivindicación de la Asociación de Vecinos Arqueros Arcosur de Zaragoza, hecha pública esta mañana en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón en la que también han solicitado "crear una comisión de trabajo estable que reúna a Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, a la asociación vecinal y a la Junta de compensación para poder crecer al mismo ritmo que lo hacen las viviendas".

La representante de la entidad, Belén Tolosa, ha subrayado que "hace falta una buena planificación", a lo que ha añadido que "el centro de salud de Valdespartera atiende ya a 40.000 cartillas". Así, ha expuesto que la realidad del barrio "sigue siendo cruda" porque a la situación sanitaria se suma que no hay farmacias cercanas, falta un instituto o hay problemas de conexión en transporte público.

En la misma línea, Tolosa ha asegurado que Arcosur "ha sido utilizado como reclamo electoral" para luego "desaparecer" de la agenda política y seguir "con las mismas carencias en servicios elementales".

Y los grupos parlamentarios han respondido. La popular María Navarro ha indicado que se dotará al barrio de "todos los medios" y ha añadido que "quien dejó a Arcosur morir fue un gobierno del PSOE". A ello ha sumado que el Departamento de Sanidad está buscando una parcela adecuada para construir el centro de salud reclamado.

La parlamentaria Carmen Rouco, de Vox, ha incidido en que un barrio que se está desarrollando sin movilidad, "no tiene desarrollo". "Si se está con los vecinos de Arcosur, Rosales del Canal y Valdespartera, que han sido abandonados durante tantos años, hay que empezar por planificar los servicios públicos", ha sentenciado.

Por su parte, el socialista Sergio Ortiz ha expuesto que el centro de salud de Arcosur "se creó para 18.000 cartillas, no para las 40.000 que están atendiendo actualmente" y, ha añadido que es por ello por lo que "los profesionales médicos no quieren acudir a este destino".

Crítico con las administraciones local y autonómica se ha mostrado Alberto Izquierdo (PAR), que en represenación del Grupo Mixto ha afirmado que estas "siempre van por detrás de la velocidad a la que crece el barrio" y que el diálogo y la planificación son "claves" para encontrar una solución.

Por parte de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha criticado que se planifique la vivienda social, que ha matizado que es "totalmente necesaria", pero "sin estar trabajando en implantar los servicios públicos necesarios".

Desde CHA, Isabel Lasobras ha elogiado el trabajo desarrollado por la asociación, una lucha que "no solo es legítima sino profundamente necesaria porque se ha hablado de igualdad, justicia social y derechos básicos".