Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: "La situación se desmadró del todo"

Ha fallecido en la uci del hospital Miguel Servet un hombre implicado en una pelea callejera en la calle Antonio Mompeón Motos, en el barrio zaragozano de las Delicias. El suceso tuvo lugar en torno a las 3.15 de la madrugada del martes, cuando se dio lugar el conflicto en frente del pub 'La Belle Vie', conocido por la zona. Tras la voz de alarma de algunos vecinos que escucharon una serie de gritos, golpes y botellazos, la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos para encontrarse con el hombre muy malherido y tendido en el suelo.

Sin poder identificarlo inicialmente y por la gravedad de la situación, las autoridades pidieron una ambulancia para que el herido fuera trasladado al hospital Clínico. Apenas dos horas después de su movilización, la víctima fue trasladada al Hospital Miguel Servet, donde 15 horas después ha fallecido como resultado de las heridas que le provocó la pelea.

La noticia se ha extendido por esa zona de las Delicias y no han tardado en salir rumores del porqué de esa brutal pelea. Los comercios más cercanos al pub donde se generó el conflicto están algo más desentendidos de la situación, solo escuchan las conversaciones de los vecinos que van a sus locales "haciendo sus apuestas" de lo que ha pasado. "La gente habla mucho, pero a veces no sabe nada", comenta un camarero de un bar próximo a la calle.

Muchos vecinos coinciden en una cosa, en que ese bar "tenía mucha actividad y podía llegar a atraer gente conflictiva" y era un "punto de reunión de gente de República Dominicana". "Quienes somos de aquí sabemos que había mucho movimiento, tanto entre semana como los findes", comenta un hombre que paseaba por la zona. "Más pronto que tarde la situación se iba a desmadrar del todo", agrega, y asegura que los involucrados en la pelea iban "bastante perjudicados por el alcohol".

Otra vecina insinúa que una solución pasaría por "aumentarse al seguridad y la vigilancia" para evitar este tipo de sucesos y así tener una menor sensación de alarma al caminar por las calles de las Delicias. El local, situado casi a la altura de la avenida Madrid, permanece cerrado sin ningún tipo de cinta ni de precinto policial. Las autoridades siguen con la investigación del homicidio a la espera de conocer más detalles de la pelea que suma un muerto más por violencia callejera.