Zaragoza dedicará la rotonda de las banderas de la Expo 2008 a la Policía Nacional

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la Rotonda de las Banderas de la Expo 2008 (entre la avenida Pablo Ruiz Picasso y José Atarés) llevará el nombre de la Policía Nacional, en reconocimiento a la labor que este cuerpo desarrolla en la ciudad y en toda España.

El anuncio se ha producido durante la visita institucional que la alcaldesa realizó al jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Martín Gala, con motivo de su próxima jubilación.

En el encuentro, Natalia Chueca ha destacado la importancia de este gesto como un homenaje de la ciudad de Zaragoza a la Policía Nacional, institución que acaba de conmemorar sus 200 años de historia. “Queremos agradecer a la Policía Nacional su compromiso con Zaragoza, una historia muy ligada a nuestra ciudad y que contribuye a que sigamos siendo una de las urbes más seguras de España”, ha aseverado la alcaldesa.

La regidora se ha reunido este miércoles con el jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Martín, a quien le ha trasladado esta decisión / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Chueca también ha resaltado la colaboración leal entre la Policía Nacional y la Policía Local, una cooperación que, según afirmó, “es fundamental para garantizar la libertad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

La nueva denominación de la rotonda simboliza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y la libertad, pilares que, en palabras de la alcaldesa, “solo se consiguen gracias a la lealtad institucional y al esfuerzo compartido de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”.