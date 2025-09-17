Zaragoza dedicará la rotonda de las banderas de la Expo 2008 a la Policía Nacional
La alcaldesa Natalia Chueca destaca que es un reconocimiento de la ciudad a este cuerpo policial
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la Rotonda de las Banderas de la Expo 2008 (entre la avenida Pablo Ruiz Picasso y José Atarés) llevará el nombre de la Policía Nacional, en reconocimiento a la labor que este cuerpo desarrolla en la ciudad y en toda España.
El anuncio se ha producido durante la visita institucional que la alcaldesa realizó al jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Martín Gala, con motivo de su próxima jubilación.
En el encuentro, Natalia Chueca ha destacado la importancia de este gesto como un homenaje de la ciudad de Zaragoza a la Policía Nacional, institución que acaba de conmemorar sus 200 años de historia. “Queremos agradecer a la Policía Nacional su compromiso con Zaragoza, una historia muy ligada a nuestra ciudad y que contribuye a que sigamos siendo una de las urbes más seguras de España”, ha aseverado la alcaldesa.
Chueca también ha resaltado la colaboración leal entre la Policía Nacional y la Policía Local, una cooperación que, según afirmó, “es fundamental para garantizar la libertad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
La nueva denominación de la rotonda simboliza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y la libertad, pilares que, en palabras de la alcaldesa, “solo se consiguen gracias a la lealtad institucional y al esfuerzo compartido de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar
- Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”