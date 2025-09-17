Zaragoza le pone el cepo a las ratas: habrá controles preventivos antes de cada obra para evitar las plagas

En los últimos meses, varios particulares y asociaciones vecinales de distintos barrios de Zaragoza han denunciado, públicamente y ante el consistorio, la presencia de ratas en las calles. Uno de los últimos casos en salir a la luz ha sido el de la profesora del CEIP Josefa Aimar y Borbón, en el Actur, quien denunció que le había caido una rata en la cabeza, en un entorno en el que el ayuntamiento lleva trabajando desde marzo. En el área municipal de Medio Ambiente, liderada por Tatiana Gaudes, son plenamente conscientes de los puntos problemáticos de la ciudad y van a intentar poner cerco al problema con algunas medidas, siendo la principal el control preventivo antes de las obras que va a experimentar la ciudad en los próximos meses.

Con todo, desde el consistorio insisten en que las denuncias (avisos) por avistamiento de ratas han descendido en el último año. Así lo desgrana el veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, Emilio Martínez, experto responsable del control de plagas en la institución. Las recopilaciones que maneja el IMSP hablan de 1.078 avisos por ratas entre enero y septiembre, casi 80 menos que el año pasado en ese mismo período, cuando se registraron 1.154 denuncias.

En los últimos cuatro años, además, se han desratizado más de 94.000 puntos y se han inspeccionado más de 33.000 zonas de alcantarillado. Ahora, el plan pasa por incidir en los entornos con más problemas, que suelen ser especialmente los cercanos a los ríos, ya que la rata gris es "un animal de agua", como subraya Martínez.

Los motivos de la proliferación de estas plagas, que según los datos que maneja Medio Ambiente se han reducido, son diversos. Influye, por ejemplo, la deposición de bolsas de basura fuera de los contenedores o las personas que dan de comer en la vía pública a los animales, algo que la jefa del servicio municipal de Salud Pública, recuerda que está prohibido. "Solo hay puntos concretos donde se puede dar de comer a los gatos, pero tiene que ser gente autorizada y que haya hecho el curso", amplía. También influye el estado de los veladores de las terrazas, como ha sucedido este verano en la plaza de los Sitios, cuestión que ya se ha solventado.

Prevención

Pero, sin duda, una de las principales razones para que las ratas salgan de sus escondites vienen dadas por las obras. El movimiento de tierras, explican desde Medio Ambiente, las asustan y las desplazan, por lo que se refugian en entornos donde haya poca luz y acceso a comida, de ahí la importancia de la "colaboración ciudadana". No obstante, desde el consistorio van a implementar de forma inminente una medida de control preventivo, que consistirá en el tratamiento de las redes de alcantarillado cercanas a las calles y avenidas que van a reformarse para tratar de anticiparse al problema. Una actuación, por cierto, que ya se ha hecho previamente en intervenciones como la de avenida Navarra.

Ahora, eso sí, la excepción pasará a ser la regla, especialmente ante la oleada de reformas integrales que va a sufrir Zaragoza en los próximos meses (Coso, San Miguel, el Portillo, avenida Valencia, etc.). El modus operandi será el siguiente: Urbanismo facilitará el cronograma de las obras a los técnicos de Medio Ambiente y estos, en torno a un mes antes, comenzarán con los trabajos de prevención, que en principio no deberían afectar a los plazos de los trabajos posteriores.

En ese sentido, desde el IMSP contextualizan que el 85% del presupuesto asignado para el control de plagas (desratizaciones y desinsectaciones) está dedicado a estas labores de prevención, algo relacionado, entre otras cuestiones, con el cambio climático y el crecimiento de la ciudad, que están generando un entorno ideal para que tanto las ratas como algunos insectos se desarrollen con mayor facilidad.

En ese capítulo, el presupuestario, también influirá esta medida destinada a las grandes obras. Y es que desde el servicio municipal de Salud Pública ya saben que la asignación actual (unos 420.000 euros para 2025) se quedará algo corta, y ya han hablado con la empresa responsable de la contrata, Bionext-Rentokil, para saber el coste de una ampliación de contrato que conlleve la contratación de un par de técnicos específicos para este cometido. Sea como fuere, desde el ayuntamiento también resaltan que el presupuesto para el control de plagas se ha incrementado notablemente en la última década, recordando que en 2015 era de 50.000 euros.