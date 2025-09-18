Cientos de personas se manifiestan para pedir soluciones para el Parque Bruil: "¡Instituciones ausentes, vecinos presentes!"

Centenares de personas se han manifestado este jueves para pedir soluciones al problema de sinhogarismo que se ha instalado, desde hace meses, en el entorno del Parque Bruil de Zaragoza. Después de una semana en la que el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se han tirado los trastos a la cabeza para culpar al otro de esta realidad para después firmar la paz, los vecinos de Tenerías y los sintecho que viven en el parque se han juntado para marchar de la mano y pedir soluciones. "¡Instituciones ausentes, vecinos presentes!", rezaba una de las pancartas.

A la manifestación estaban convocados tanto los vecinos del barrio, que conviven cada día con la degradación, la suciedad y la sensación de inseguridad, como las decenas de migrantes que viven al raso en el parque sin más alternativa. Con esta acción, las entidades del barrio han querido demostrar que el problema no es de las personas sin techo, sino que ellos son principalmente los damnificados de una situación que después "repercute en la vida cotidiana del barrio". "Las calles y los parques se convierten en refugio improvisado, con consecuencias para la convivencia y la seguridad de todos. Pero insistimos: las personas sin hogar no son culpables, son víctimas del abandono institucional y de un sistema que deja a demasiada gente fuera", rezaba el manifiesto.

La marcha ha sido convocada por el Colectivo Vecinal Parque Bruil, la Asociación Vecinal Parque Bruil-San Agustín, la Asociación Vecinal de La Madalena, la Federación de Barrios y el Movimiento Antirracista de Zaragoza y ha partido de la entrada del Centro de Historias, en cuyo patio vivían hasta hace unos meses decenas de personas al aire libre. La manifestación ha bajado por la calle Alonso V hasta Echegaray para después llegar al Pilar, donde se ha leído el manifiesto frente al ayuntamiento.

"Nos han llegado a tachar de racistas por señalar el problema. El problema no son ellos, son quienes permiten que estén en estas condiciones que sufrimos todos. Si están aquí tendrán que tener unos derechos, no pueden vivir entre ratas tirados en el suelo", pedía una vecina Pepa Used, antes del inicio de la marcha. "Hemos llegado al límite. Llevamos mucho tiempo pidiendo soluciones al ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, pero hasta ahora solo han puesto parches que remedian los problemas del corto plazo sin solucionar el problema de fondo", añadía.

Y es que en el parque, ajenos al cruce de acusaciones de las instituciones, siguen viviendo decenas de personas. Dos de ellos son dos jóvenes senegaleses que narraban así su testimonio. "Tenemos papeles, trabajo, todo. Yo trabajo en el campo. Pero es muy difícil conseguir una vivienda. Por una habitación te piden 400 euros. Es mucho dinero para vivir en un cuarto y además solo las alquilan a estudiantes. Tenemos que dormir en el parque porque no tenemos otra opción", explicaban con ayuda de un traductor.

El grupo de gente viviendo al raso en el entorno del Parque Bruil es variado. A estos jóvenes migrantes con trabajo y sin posibilidad de acceder a una vivienda se añaden ciudadanos malienses, con derecho a protección internacional, de los que la Delegación asegura que ahora, por fin, se está haciendo cargo para derivarlos a los programas adecuados. También hay personas que responden al perfil de la persona sin techo "de toda la vida", personas enfermas en algunos casos, sin recursos, sin trabajo y dependientes del alcohol y otras drogas.

"Estamos hartas, no hay derecho a que nuestros hijos tengan que enfrentarse a esta situación. Vivimos las tres en la zona del andador de Reina Esther y llevamos a nuestros hijos al colegio Tenerías. Antes el parque era un lugar seguro, pero ahora no pueden ni jugar porque hay gente que, debido a la dejadez institucional, no tiene otra opción de dormir en la calle", lamentaban tres madres del barrio.

El ayuntamiento responde a la ciudadanía

En el manifiesto se ha insistido, precisamente, en esa "pasividad institucional". "Es evidente, En lugar de ofrecer soluciones habitacionales y apoyo real, se han limitado a desplazar el problema de un lugar a otro, ocultándolo en vez de resolverlo. En vez de buscar alternativas a un Albergue municipal saturado derrochan el dinero público en pompas y espectáculo. Es urgente que se refuercen y diversifiquen los recursos de acogida y los servicios sociales, evitando que la carga recaiga únicamente en unos barrios, y asegurando que nadie se quede sin techo", han clamado.

La manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes, ha contado con una aparición sorpresa. Y es que la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha convocado de urgencia a los medios de comunicación para responder a los manifestantes cuando aún no había acabado la marcha. En una intervención inédita, ya que los responsables municipales no suelen convocar para responder a manifestaciones ciudadanas, Orós ha defendido las medidas tomadas por el consistorio para, después, dar la razón en parte a los vecinos. "Por primera vez en muchos años, este ayuntamiento está actuando en la zona del Parque Bruil. ¿Es suficiente? No", ha reconocido ella misma.

Y es que los que los vecinos lo que piden es eso, más, puesto que pese a los debates intensos que tienen lugar en la casa consistorial, la realidad es que hoy, jueves, 18 de septiembre, seguirá habiendo personas durmiendo al raso en el Parque Bruil. Eso sí, Orós ha aprovechado para avance que, a mediados de noviembre, el Ayuntamiento de Zaragoza dispondrá de 20 nuevas plazas fuera del Albergue para personas jóvenes sin hogar. Un anuncio que se iba a hacer más adelante pero que se ha precipitado gracias a la presión de los vecinos.