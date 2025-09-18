Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: "es un punto y aparte"

Una conocida firma está a punto de desaparecer de la calle León XIII de Zaragoza, cerrará su única tienda física abierta en Zaragoza, que estrenó en 2021, aunque sus productos seguirán a la venta en otros establecimientos porque mantiene una red de distribución para atender la demanda que tienen en Aragón, además de la venta online, otra vía de conseguirlos. Solo cuatro años ha permanecido abierta al público y tras el mostrador está Celia, que está a punto de obtener la jubilación, una circunstancia que afecta directamente a que el local de la capital aragonesa baje la persiana y no lo haga en otra de las ciudades en las que esta marca está presente.

Se trata de la tienda que tiene la empresa Valira en el número 22 de la calle León XIII, un entorno en el que ya se han producido más cierres en los últimos meses, aunque también algún que otro estreno. Su presencia en este céntrico vial de Zaragoza acumula cuatro años de buenos resultados, ya que este es el único fabricante 'made in Spain' de todos los productos que fabrica desde sus instalaciones de Reus (en Tarragona). De hecho, hace cuatro años decidieron apostar por la presencia física en los territorios con más demanda, y Aragón, por proximidad geográfica, está entre ellos. También en Navarra, País Vasco o Comunidad Valenciana, aseguran desde la firma, aunque venden sus productos en toda España.

Valira vende artículos para cocinar y transportar alimentos. / Pablo Ibáñez

La despedida de la tienda de Zaragoza está prevista para el próximo 27 de septiembre y es por eso que hace unos días que empezaron a vender con descuentos del 40% en la mayoría de sus artículos más conocidos y demandados en Zaragoza, como sartenes o cacerolas de cocción, así como envases para el transporte de comida (tuppers) y utensilios de cocina muy variados. "También hemos puesto a la venta productos que por algún pequeño defecto no cumplen con las exigencias de calidad que se marca la propia empresa, pero que funcionan perfectamente, con una rebaja del 60%". Y el resultado es que los zaragozanos están vaciando sus estanterías a toda velocidad.

"Este no es un punto y final, sino un punto y aparte de nuestra tienda en Zaragoza". Así lo aseguran a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las fuentes oficiales de Valira, que reconocen que la jubilación de Celia les ha llevado a replantearse la estrategia comercial de esta prestigiosa marca en España, que está sufriendo "muchísimo" con los nuevos hábitos de consumo, sobre todo por la venta online y la aparición de otras marcas, sobre todo procedentes de China con las que es imposible competir en precios y en estrategia de marketing, con "campañas muy agresivas y costosas que nosotros no podemos asumir".

"Hacer calidad en este mercado tiene un coste distinto", han señalado desde Valira, que se aferra a este rasgo diferencial de sus productos que siguen saliendo de su fábrica de Reus. Es esta competencia en el mercado actual la que le ha llevado a replantearse la estrategia que se impulsó "hace una década", cuando empezaron a abrir tiendas, la primera muy cerca de su fábrica. "Ante la jubilación de Celia, que ha hecho un trabajo increíble en la tienda de Zaragoza, y no tener una persona que cogiera el relevo, hemos preferido sacrificar este punto de venta físico que hacerlo con otra ciudad en la que la persona que regenta el local le quedan más años para jubilarse", exponen desde la firma.

Esta liquidación por el inminente cierre "ha animado a muchas personas a comprar por los descuentos", aunque desde Valira reconocen que "también hay mucha gente que nos ha conocido más a partir de anunciar que se cerraba". En este sentido, Aragón y Zaragoza ha ofrecido una buena respuesta a esta firma siempre, "valoran mucho nuestros productos, nos encontramos que hay una importante sensibilidad por su lugar de origen". Ser el único fabricante 100% español importa, al parecer, y en cada comunidad se decantan por una gama u otra de productos: "siempre solemos decir que en el sur se fríe más y en el norte se cuece más", explican para detallar las preferencias de cada territorio.

No obstante, sigue adelante el cierre: "de momento tiene que ser así", exponen desde Valira, que no descartan que en el futuro se pueda reabrir una tienda en Zaragoza, que ya no será la de León XIII. Mientras tanto, hasta el próximo día 27, sigue ofreciendo oportunidades de comprar a muy bajo precio sus productos en este espacio físico en el centro. Cuando baje la persiana, solo quedarán la venta online y los puntos de venta que los incluyen en sus estanterías.