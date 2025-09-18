Dani Martínez alucina con algunos de los productos más típicos de Aragón: "No hace falta servilleta"

Es bien sabido por todos que Aragón cuenta con una de las gastronomías más conocidas a nivel nacional e internacional. Cada vez son más las celebridades que deciden visitar el territorio aragonés para darse un capricho culinario y probar unos productos que difíciles de encontrar en otros sitios. La borraja, las migas o algún dulce como la trenza de Almúdevar son algunos de los alimentos más conocidos fuera de nuestras fronteras.

Dani Martínez ha subido a su perfil de TikTok un vídeo junto al actor Canco Rodríguez donde degustan algunos de los productos más conocidos de Aragón. El humorista ha aprovechado esta publicación para recordarle al público zaragozano que el próximo 11 de octubre llega al Auditorio de Zaragoza con su show 'Remember', un viaje en el tiempo desde 2050 al presente en el que habla con el público y les cuenta qué cosas han cambiado y qué no pueden olvidar de cara al futuro.

Una degustación de algunos de los productos más conocidos

Los dos humoristas comienzan degustando los conocidos adoquinas del Pilar: "Os recomiendo que no hace falta servilletas ni nada. Una recomendación, guardarlos un mes para poder comerlo entero". Tras probar este dulce tan típico de Zaragoza, Martínez y Rodríguez continúan su degustación con uno de los postres más conocidos de Aragón. "La trenza nunca falla. Esto le va a encantar a mi hijo", comenta Canco a lo que Daniel añade con tono sarcástico que "no recomendado para niños, esta me la guardo yo".

Si les había parecido poco el dulce que habían probado, la cata continúa con las famosas frutas de Aragón. "Nunca las había probado, están muy buenas", explica Martínez. Tras una degustación hecha para los más lamineros de la casa, ambos continúan probando otros productos típicos como las sardinas en aceite de Albalate del Arzobispo, azafrán de Monreal del Campo, longaniza de Graus y jamón ibérico de Teruel.

Como no podía ser de otra forma, Canco Rodríguez acabó el vídeo con su peculiar tono humorístico. "Para terminar mandarinas de Zaragoza que las cogí del buffet del hotel. Si no te gustan, cuando vayas al hotel de Zaragoza, te compras lo que quieras", concluye.