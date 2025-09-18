Decenas de barcos de papel surcan la plaza de La Seo para solidarizarse con la flotilla humanitaria camino a Gaza

Decenas de barquitos de papel han surcado, simbólicamente, la plaza de La Seo este jueves como muestra de apoyo a la Global Sumud Flotilla, la escuadra de embarcaciones cargadas con voluntarias y comida que se dirige a la Franja de Gaza dispuesta a romper el bloqueo israelí para poder asistir a los palestinos ante el genocidio que está cometiendo, ante los ojos de todo el mundo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Con esta acción, los zaragozanos han vuelto a salir a la calle para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y en repulsa al genocidio. En esta ocasión, el acento se ha puesto en las decenas de voluntarios que, agrupados en una flotilla, se dirigen a Gaza. El objetivo es poder llevar alimentos, pero lo más importante es conseguir llamar la atención de la escena internacional y romper el bloqueo israelí para conseguir que se habiliten canales de ayuda humanitaria permanentes.

La Global Sumud Flotilla ha sido atacada ya en dos ocasiones por drones en su camino hacia Gaza a través del Mediterráneo. Los barcos partieron de Barcelona y, entre los navegantes está la joven activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau.

Comunicado

En Zaragoza, activistas ecopacifistas y antimilitaristas han impulsado la movilización para reforzar el apoyo a la Flotilla y exigir responsabilidades a los gobiernos. En un comunicado recuerdan que la solidaridad “no debería tener fronteras” y que “cada vida cuenta y cada gesto de apoyo es una señal de que no somos indiferentes”. “Mientras nuestros gobiernos son incapaces de actuar, la ciudadanía no se resigna a mirar hacia otro lado”, denuncian.