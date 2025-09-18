Estos son los dos planes gratis del Open House Zaragoza que todavía tienen entradas disponibles

Comienza la cuenta atrás para el Festival Internacional de Arquitectura Open House Zaragoza, que celebrará su segunda edición del 25 al 28 de septiembre, y volverá a contar con una alta participación ciudadana. En pocos días casi se han agotado las entradas para las más de 32 visitas guiadas, experiencias, conciertos y talleres que incluye el programa en este 2025.

Para quienes no se hayan podido inscribir todavía aún quedan opciones de acceso libre o con aforos amplios para poder disfrutar de este Open House Zaragoza. Entre ellas, una de las propuestas más singulares del festival, que ya sorprendió el año pasado, el concierto-espectáculo de La Cúpula sonora (sábado 27, 20:30 h, Parque de La Granja, San José). La icónica cúpula se convertirá en un instrumento musical y visual gracias a Rosin de Palo (Experimental power duo), acompañados de percusionistas invitados, el dúo Mejor Sordo, Los Manises y el artista visual Miguel Gallego Ballester (Maresía Lightshow). Un concierto inmersivo con capacidad para 1.000 personas (reserva gratuita en la web openhouse.org )

Concierto en La Granja / OPEN HOUSE

Cine de estreno y premios Goya invitados

Otra de las grandes citas es el evento Un Pasaje de Cine (sábado 27, CaixaForum Zaragoza). Una jornada completa que une cine y arquitectura, coordinada por Vicky Calavia, con estrenos y coloquios junto a cineastas y expertos en tres sesiones. La primera tendrá lugar el sábado a las 12 h, y estará protagonizada por el estreno del documental “Zaragoza Moderna” (Vicky Calavia, 2025) un recorrido por la Zaragoza de los años 70 a través de su muralismo cerámico, vitralismo y entornos decorativos y arquitectónicos asociados.

La segunda sesión, a las 17 h. estará dedicada al cine de Elías León Siminiani, con dos proyecciones: “Suburbia” y “Arquitectura emocional 1959” (Goya 2023 Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje SEMINCI), que tienen como hilo conductor “la influencia de la arquitectura en la vida social y emocional del ser humano”.

Y el broche de la jornada cinéfila tendrá lugar a las 18:30 h., con la proyección de la película “Menudas Piezas” con presencia de su director Nacho García Velilla y Juanjo Javierre, compositor de la banda sonora. Basada en hechos reales ocurridos en un colegio del barrio de Las Fuentes de Zaragoza, esta comedia de superación recorre edificios y espacios emblemáticos de la ciudad de Zaragoza. (Reserva gratuita para cada sesión en la web openhousezaragoza.org ).

Concierto de Calavera en la Cartuja Baja

Además, el festival ofrece experiencias de acceso libre como el concierto especial que se ofrecerá el domingo 28 de septiembre a las 21 horas, en la Plaza de España de La Cartuja Baja, donde el músico aragonés Álex Ortega (Calavera) cerrará el recorrido teatralizado del barrio con un directo repleto de matices, acompañado por las proyecciones analógicas del proyecto Maresía Lightshow de Miguel Gallego Ballester.

Y el público familiar también podrá disfrutar, con entrada libre, del taller de Rascacielos de Caixaforum (sábado 27 septiembre, 11-14 h y 16-20 h) una propuesta en torno a la fascinación humana por construir hacia las alturas. Inspirados en los grandes rascacielos del mundo, los participantes podrán experimentar, diseñar y levantar sus propias torres, poniendo a prueba la imaginación y la destreza constructiva.

Experiencias inmersivas

Y aunque ya no quedan entradas, entre las experiencias inmersivas de esta edición destacarán por su original propuesta artística el evento “Site-specific” en el Hotel Hiberus (sábado 27 de septiembre, 22:30 h) y “Explorando la sinestesia en la pintura” en el Palacio de Larrinaga (Viernes 26 de septiembre, 16:30 h y 18:30 h). “Site-specific” sorprenderá con la performance multidisciplinar BLUE y la danza vertical Geure(r)a, creada por el artista Sergio Muro junto a Dómix Garrido, Lucio Cruces, Pilar Marqués, Huguette Sidoine, Paloma Marina y la danza vertical Geure(r)a (Janire Etxabe).

En el emblemático Palacio de Larrinaga, arquitectura, música y color se entrelazarán en un viaje creativo a través de la sinestesia, de la mano de la artista Cuca Muro, reconocida acuarelista con una amplia trayectoria internacional. En esta demostración artística en directo la música guiará cada trazo y cada elección cromática, transformando sonidos en colores y sensaciones en formas.