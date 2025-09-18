No habrá huelga del bus en Pilares: la plantilla de Avanza vota sí al acuerdo y pone fin a una negociación de meses

No habrá huelga del autobús en Zaragoza. La plantilla de Avanza, la empresa que gestiona el servicio de buses urbanos en la capital aragonesa, se ha posicionado mayoritariamente a favor del preacuerdo que alcanzaron la semana pasada tres de los cinco sindicatos del comité de empresa con la dirección de la compañía. Con 635 votos a favor, 267 en contra, cuatro votos en blanco y tres abstenciones se ha puesto fin a una negociación que se ha extendido a lo largo de 20 meses, desde enero de 2024, poco después de que se pusiera fin a la huelga más larga de la historia.

El resultado, además de aliviar a los ciudadanos, que no tendrán que sufrir unos paros que hubieran comenzado este próximo lunes, da aire a los tres sindicatos que firmaron el preacuerdo con Avanza, CCOO, UGT y CSIF, que suman 12 de los 23 delegados que conforman el comité. Los seis representantes de Sattra y los cinco del CUT, dos secciones que históricamente habían liderado el comité e impulsado duras huelgas, se habían manifestado en contra y habían pedido a los trabajadores que votaran en contra en el referéndum al que estaban llamados este miércoles.

No obstante, los tres sindicatos que han liderado la negociación con Avanza tampoco la tenían todas consigo puesto que la última vez que ambas facciones midieron sus fuerzas en las urnas, con el referéndum para apoyar la convocatoria de huelga impulsada por CCOO, UGT y CSIF, el sí a los paros ganó por tan solo 13 votos. Ahora, tras este refrendo a sus postulados y por una mayoría tan amplia, se espera cierta paz social entre la plantilla.

El preacuerdo firmado tendrá que desarrollarse ahora para redactar un convenio que estará en vigor hasta 2027, año en el que entrará en vigor la nueva contrata del bus urbano. Entre las cuestiones que se han incluido en el documento pactado por los sindicatos y la dirección hay incrementos salariales. Para el pasado 2024 se ha pactado una subida del 0,75%, mientras que este año será del 2,05% más el IPC real del año. En los dos próximos ejercicios la subida será equivalente también al aumento del Índice de Precios al Consumo, mientras que en 2028 a ese mismo porcentaje se añadirá un 0,5%.Asimismo, la jornada de la plantilla de Avanza se verá reducida en un día en 2027 y en otro día en 2028 y los empleados contarán con un registro automático de la jornada que se ajuste mejor al horario real de los empleados, una cuestión que llevaban tiempo persiguiendo y que se había retirado de pasadas negociaciones por la incapacidad de llegar a un acuerdo.