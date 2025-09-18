Impulso a la ciencia en Aragón: 3 millones para dos investigadoras en nanotecnología y realidad virtual

Ana Serrano y María Sancho, dos investigadoras aragonesas, han recibido la financiación Starting Grant de 3 millones de euros por parte de la Consejo Europeo para sus principales proyectos de ámbito científico y tecnológico. El primer proyecto (Proxie), liderado por Ana Serrano busca investigar la reacción del cuerpo humano al estar expuestos ante la realidad virtual, prestando especial atención a pilotos y cirujanos. Y el segundo (Seven), dirigido por María Sancho, tratará de combatir el cáncer utilizando la nanotecnología a través del fenómeno llamado "corona biomolecular". Este se produce cuando las nanopartículas diseñadas en el laboratorio entren en contacto con la sangre u otros fluidos del organismo, haciendo que estas se recubran de unas moléculas originadas y cambiando su comportamiento.

Actualmente, Serrano lleva a cabo sus investigaciones en nanomedicina en el Instituto de Nanotecnología y Materiales de Aragón (Inma), dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ISS), donde realizó su tesis doctoral que acabó en el año 2020. En cambio, Sancho trabaja en tecnologías inmersivas en condiciones realistas desde el Instituto de Investigación de la Ingeniería en Aragón (I3A), a la vez que era profesora en la Universidad de Zaragoza. Su proyecto Proxie investiga cómo las personas son capaces de reaccionar o cómointeractúann en entornos de realidad virtual, aumentada o mixta.

El Consejo Europeo va a lucrar de un millón y medio de euros a cada una de las investigadoras para que financien y propulsen sus proyectos. Según explican ambas, la mayor parte del presupuesto se va a ir en contrataciones o aumento de su equipo de investigación. La investigadora del I3A asegura que más de un millón de este presupuesto va a estar dirigido para contratar a cuatro investigadores doctorales, dos del post-doctorado y un técnico de laboratorios. Similar reparto que el de Sancho, que invertirá ese millón y medio a lo largo de cinco años en la contratación de tres investigadores del doctorado, dos del post y otro técnico de laboratorio.

"Además, con Seven también van a adquirir un equipo de análisis de imagen para intentar ver de manera muy precisa, a nivel de molécula única, nuestras nanopartículas", apunta Serrano, que estima que superarán los 300.000 euros de coste. "Es una gran sensación dar estabilidad a empleados de mi sector, te aseguro que es una de las cosas que más feliz me hace", comenta con anhelo la llegada de esta ERC.

Desde la mirada curiosa

En una charla distendida con Claudia Pérez, consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, las dos protagonistas han comentado sus orígenes y experiencias para llegar hasta aquí. Ambas admiten que han crecido con una mirada curiosa de las cosas, pero no con una especial vocación por la ciencia o la tecnología. "Tuve de referente a mi padre, que era profesor, investigador y geólogo en la Universidad de Zaragoza, lo que me hizo ir aprendiendo inconscientemente desde pequeña cómo se mueve el mundo de la investigación y de las universidades", recuerda Serrano. Fue a la hora de comenzar su tesis doctoral en el INMA cuando conoció a Jesús Santamaría y que "al hacer dicha tesis en su grupo se convirtió en una persona clave para inculcarme el entusiasmo por investigar, las ganas de aprender y el ir más allá en busca de respuestas".

DAna Serrano coincide con ella. Originaria de Leciñena, ha crecido con interés por la tecnología, "cacharreando" ordenadores, montando y desmontando cosas, lo cual ya le creó la necesidad de dedicarse a este ámbito en un futuro. "Quienes realmente me contagiaron para dedicarme al mundo de la investigación fueron mis directores de tesis, Diego Gutiérrez y Belén Masiá", que tras terminar el grado en Telecomunicaciones e investigar para el Trabajo de Fin de Grado, le convencieron para hacer un doctorado en Informática. Aunque a esto también se le suma que "tras terminar la carrera tuve la suerte de ser escogida para hacer un programa en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), en la ciudad suiza de Ginebra, que a pesar de que fuera otro ámbito, me sirvió para saber más sobre la investigación y conocer a profesionales de muchas otras disciplinas", amplía Serrano.

Y el país alpino no fue su único destino, "otras experiencias de investigación en el extranjero me llevaron hasta Alemania e incluso a cruzar el Atlántico para seguir aprendiendo en Estados Unidos". Su compañera María Sancho, resalta esto y la importancia de embarcarse a estudiar o trabajar fuera de España, ya que ella misma se fue de post-doctorado a Milán durante casi tres años para que al volver se la abrieran las puertas a otros programas". "Allí en Italia pude coincidir con una investigadora pionera y potente en el mundo de la química como es Luisa De Cola", añade la joven investigadora.

Su realidad a partir de ahora va a estar enfocada en sus proyectos, pero Sancho, entre otras cosas, ve esto como algo que no está al alcance de todo el mundo, el trabajar y vivir de lo que más te gusta. "Con este dinero puedes plasmar tus ideas, y como investigadora es un sueño contar con este fondo para poder poner a prueba tus hipótesis" añade. En cambio, el verdadero sueño de Serrano es que todo aquello que invierta tenga su aplicación y su impacto en la sociedad, que no se quede en la sombra, y subraya "lo difícil que es vivir en la incertidumbre de no saber cómo puede acabar una investigación en la que te has esforzado tanto".