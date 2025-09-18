Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza

Un menor de cinco años se precipitó por un “ventanuco” del colegio concertado Buen Pastor de Zaragoza este miércoles. Según apuntan desde el centro, el escolar no ha sufrido heridas graves, pero permanece en observación en el hospital Miguel Servet como medida de “precaución”.

Desde el centro han explicado que los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas de este miércoles, después de la hora de comedor. La caída fue desde el primer piso.

Varios menores se encontraban entonces bajo la supervisión de una monitora. Desde el colegio investigan lo sucedido para tomar las medidas necesarias y proteger al alumnado.