Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
Desde el colegio Buen Pastor indican que el niño no ha sufrido heridas graves y permanece en observación en el hospital Miguel Servet
Zaragoza
Un menor de cinco años se precipitó por un “ventanuco” del colegio concertado Buen Pastor de Zaragoza este miércoles. Según apuntan desde el centro, el escolar no ha sufrido heridas graves, pero permanece en observación en el hospital Miguel Servet como medida de “precaución”.
Desde el centro han explicado que los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas de este miércoles, después de la hora de comedor. La caída fue desde el primer piso.
Varios menores se encontraban entonces bajo la supervisión de una monitora. Desde el colegio investigan lo sucedido para tomar las medidas necesarias y proteger al alumnado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar