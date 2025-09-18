Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza

Desde el colegio Buen Pastor indican que el niño no ha sufrido heridas graves y permanece en observación en el hospital Miguel Servet

Fachada del colegio de El Buen Pastor, donde ha tenido lugar el suceso.

Fachada del colegio de El Buen Pastor, donde ha tenido lugar el suceso. / EL PERIÓDICO

Cristina García

Zaragoza

Un menor de cinco años se precipitó por un “ventanuco” del colegio concertado Buen Pastor de Zaragoza este miércoles. Según apuntan desde el centro, el escolar no ha sufrido heridas graves, pero permanece en observación en el hospital Miguel Servet como medida de “precaución”.

Desde el centro han explicado que los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas de este miércoles, después de la hora de comedor. La caída fue desde el primer piso.

Varios menores se encontraban entonces bajo la supervisión de una monitora. Desde el colegio investigan lo sucedido para tomar las medidas necesarias y proteger al alumnado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
  2. La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
  3. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
  4. Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
  5. Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
  6. Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
  7. Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
  8. La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar

Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza

Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza

Aragón sigue manifestándose por Palestina: "Todo el que crea en los Derechos Humanos debe movilizarse"

Aragón sigue manifestándose por Palestina: "Todo el que crea en los Derechos Humanos debe movilizarse"

No habrá huelga del bus en Pilares: la plantilla de Avanza vota sí al acuerdo y pone fin a una negociación de meses

No habrá huelga del bus en Pilares: la plantilla de Avanza vota sí al acuerdo y pone fin a una negociación de meses

EN IMÁGENES | Nueva cacerolada por Palestina en Zaragoza

EN IMÁGENES | Nueva cacerolada por Palestina en Zaragoza

¿Qué otras plagas se controlan en Zaragoza, además de las ratas?

¿Qué otras plagas se controlan en Zaragoza, además de las ratas?

Entidades sociales critican la falta de limpieza del cauce antes de la Bajada del Canal de este domingo: "Es insalubre"

Entidades sociales critican la falta de limpieza del cauce antes de la Bajada del Canal de este domingo: "Es insalubre"

Zaragoza ya disfruta de la exposición por los 140 años de Avanza en la ciudad

Zaragoza ya disfruta de la exposición por los 140 años de Avanza en la ciudad

Aragón tacha de “electoralista” la propuesta de Sánchez de reducir el horario lectivo de los profesores

Aragón tacha de “electoralista” la propuesta de Sánchez de reducir el horario lectivo de los profesores
Tracking Pixel Contents