Muebles, fontanería y calefacción: estos son los nuevos cursos que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza va a utilizar el modelo del programa piloto "Hostelería+" como herramienta de inserción laboral de personas en desempleo, para ofrecer una alternativa a futuros profesionales en el sector del mueble y de la fontanería y calefacción.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha firmado este jueves un convenio con el presidente de ACOMZA, la Asociación de Comerciantes del Mueble, Mariano Barbed; y la vicepresidenta primera de Apefonca, la Asociación Profesional de Fontanería y Calefacción, Teresa Edo, con el que se habilitan 30 plazas de formación en total.

Replicar el modelo de "Hostelería+" en estos dos sectores, basado en la colaboración público-privada, supone que estas organizaciones sectoriales han trasladado necesidades concretas de formación para cubrir la demanda en funciones específicas.

Es el caso de las 15 plazas vinculadas a ACOMZA y que se destinarán a enseñar el montaje de muebles, y las otras 15 que en Apefonca han pedido que se realice sobre electricidad aplicada a la fontanería.

Estos itinerarios se van a impartir en una parte teórica y otra práctica, gracias a esa colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del IMEFEZ, y estas dos entidades, que también acogerá a los alumnos en prácticas. Estas sesiones tendrán lugar en el Centro de Formación Salvador Allende, de Las Fuentes, donde ésta mañana se ha suscrito el convenio.

ENTREGA DE BECAS

El origen del formato nace con el programa "Hostelería+" de la mano de Horeca, cuyas dos primeras ediciones se han clausurado oficialmente esta mañana en este mismo acto. En él, la empresa Pernod Ricard, ha entregado las becas con las que se ha financiado el coste de los alumnos que han participado en los itinerarios.

Este programa piloto se compone de un sistema colaborativo por el cual, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ), ofrece el programa formativo que ahora avanza con reconocimiento oficial por parte del INAEM y establece una formación adicional a petición del sector.

Durante el proceso formativo todos ellos han recibido nociones sobre digitalización, deontología de la profesión, coctelería, baristas y orientación del cliente entre otras.

El Ayuntamiento de Zaragoza aporta este programa para proveer de profesionales a un sector que lo requiere a la vez que canaliza la voluntad de los desempleados de volver al mercado laboral.

PROGRAMA FORMATIVO 25/26

El Ayuntamiento de Zaragoza oferta, para el curso que acaba de comenzar, de casi 1.100 plazas de formación para el empleo enfocadas a los perfiles más demandados de los sectores profesionales.

El consistorio ha consensuado con las organizaciones empresariales la elaboración del programa, que consta de 58 acciones formativas con el reconocimiento y aval del INAEM.

La próxima semana, el 25 de septiembre, se pondrán en marcha los primeros cursos de la oferta de este año que ha enfocado sus esfuerzos en las necesidades de perfiles solicitadas por los diferentes sectores.

Este Programa de Formación para el Empleo 2025-2026 del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ) se lanza con una oferta de casi 60 cursos gratuitos.

Las competencias digitales, una necesidad transversal a día de hoy, se van a potenciar desde el Ayuntamiento de Zaragoza en virtud del convenio firmado con la Fundación Orange, de manera que se incluirán píldoras formativas en competencias digitales básicas, orientadas a reducir la brecha digital y facilitar la inserción laboral en entornos tecnológicos.

A todo esto se suma el fomento del emprendimiento, en colaboración con la Oficina de Impulso al Autónomo, mediante acciones formativas específicas en gestión administrativa, fiscal y laboral, dirigidas a personas interesadas en iniciar su propio proyecto empresarial.

LOS ÁMBITOS

Las áreas formativas más destacadas son electricidad, fontanería y climatización; automatización industrial y diseño web; diseño gráfico y carpintería; jardinería, agroecología y medio ambiente; cocina y hostelería; atención sociosanitaria; y gestión administrativa.

En este cursos 2025-2026 se refuerzan las modalidades online y semipresencial como alternativa para las personas que necesiten más facilidades para poder conciliar o evitar la movilidad. Mientras tanto, las presenciales se impartirán en los centros de formación municipales: Salvador Allende, Río Gállego, Casco Histórico, Oliver y Ricardo Magdalena.

A este programa se añaden acciones formativas dentro del proyecto "Digitalízate" que se presentó en junio y que incluyen acciones formativas de capacitación digital o Inteligencia Artificial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue desarrollando con éxito los actuales Programas Experienciales que actualmente emplean a 40 personas. Para consultar la oferta de formación y tramitar las inscripciones se puede ver la web 'https://www.zaragozadinamica.es/programacion/'.