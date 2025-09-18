El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma

En julio de 2022 concluyó la reforma de la calle Predicadores de Zaragoza, uno de los principales ejes del Gancho y una de las últimas calles con un tráfico considerable que quedaban con adoquines en la capital aragonesa. Después de varios meses de obras, retrasos mediante, y casi un millón de euros de inversión, se transformó esta céntrica vía en una calle con prioridad peatonal, cota cero y nuevo arbolado. Si bien, tan solo tres años después, su estado dista mucho de ser el de un eje recién remodelado, lo que va a obligar al ayuntamiento a acometer una inversión de 48.000 euros para su puesta a punto.

Y es que la mayoría de parterres se han quedado sin vegetación ornamental. Solo la maleza crece en algunos de ellos. En otros es tierra lo único que adorna los huecos abiertos en las aceras de granito. Los árboles, que todavía no han crecido, aguantan, pero las imágenes de la recreación del resultado de la calle que se proyectaron al inicio de la obra distan mucho de parecerse a lo que hoy pueden contemplar los vecinos de Predicadores. También hay baldosas rotas y grietas en algunas las losas.

Objeto de las obras

En el ayuntamiento parecen haber reparado en este hecho y, una vez ha caducado la garantía de la obra en esta calle, no queda otro remedio que volver a invertir dinero para arreglar los desperfectos. Así, el consistorio ha sacado a licitación un contrato con un presupuesto base de licitación de 48.000 euros con el objetivo de reformar los alcorques y las zonas verdes de esta calle.

Así, se volverán a plantar especies ornamentales y los arbustos que han desaparecido y se protegerán para evitar que sean pisados. Primero, eso sí, se retirarán toda la vegetación que ha crecido por sí sola y se aportará abono para asegurarse de que los nuevos ejemplares crecen bien. También deberán sustituirse las baldosas que rodean los alcorques, muchas de las cuales se mueven, están sueltas o directamente han desaparecido. Por esto, serán ancladas al suelo para evitar que vuelva a pasar.