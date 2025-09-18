Primera participación de Aragón en la feria WTE de Miami con Zaragoza y la Ruta Mariana como principales referencias

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, participa en la feria WTE de Miami, un evento internacional en el que la comunidad autónoma se promociona por primera vez con Zaragoza y la Ruta Mariana como principales referencias.

La Comunidad aragonesa muestra en este escaparate norteamericano su riqueza natural, patrimonial y cultural, además de su variada gastronomía, ha informado el Ejecutivo.

Zaragoza, conocida como la ciudad de las dos catedrales y con más de 2.000 años de historia, presenta su patrimonio artístico, su tradición vinícola como Capital Mundial de la Garnacha y su privilegiada ubicación, a tan solo 90 minutos de Madrid y Barcelona en tren de alta velocidad.

La presencia de Aragón en WTE Miami supone una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento internacional y dar a conocer al mercado estadounidense la diversidad de experiencias que ofrece la comunidad autónoma, que abarcan desde "impresionantes paisajes naturales" hasta "tradiciones culturales únicas".

WTE Miami permitirá además establecer contactos con operadores turísticos de todo el continente americano y abrir nuevos circuitos de promoción para Zaragoza y para la comunidad autónoma en su conjunto.