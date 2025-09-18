Primera participación de Aragón en la feria WTE de Miami con Zaragoza y la Ruta Mariana como principales referencias
Oportunidad de oro para la Comunidad de exponer sus productos y experiencias en un escaparate como lo es el país americano
Europa Press
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, participa en la feria WTE de Miami, un evento internacional en el que la comunidad autónoma se promociona por primera vez con Zaragoza y la Ruta Mariana como principales referencias.
La Comunidad aragonesa muestra en este escaparate norteamericano su riqueza natural, patrimonial y cultural, además de su variada gastronomía, ha informado el Ejecutivo.
Zaragoza, conocida como la ciudad de las dos catedrales y con más de 2.000 años de historia, presenta su patrimonio artístico, su tradición vinícola como Capital Mundial de la Garnacha y su privilegiada ubicación, a tan solo 90 minutos de Madrid y Barcelona en tren de alta velocidad.
La presencia de Aragón en WTE Miami supone una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento internacional y dar a conocer al mercado estadounidense la diversidad de experiencias que ofrece la comunidad autónoma, que abarcan desde "impresionantes paisajes naturales" hasta "tradiciones culturales únicas".
WTE Miami permitirá además establecer contactos con operadores turísticos de todo el continente americano y abrir nuevos circuitos de promoción para Zaragoza y para la comunidad autónoma en su conjunto.
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar