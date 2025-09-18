Zaragoza se vende en la capital de España e invita a los madrileños a las actividades de los próximos meses

A través de un ambicioso calendario cultural de primer nivel y accesible para todos los ciudadanos, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue ampliando y potenciando una oferta de calidad que atrae a millones de ciudadanos y visitantes. La cultura como motor económico y turístico, a través de una línea de trabajo estratégica, ha demostrado con datos el potencial de la ciudad en este ámbito.

Este mediodía, la alcaldesa Natalia Chueca, ha detallado en Madrid la profusa programación de otoño e invierno, con iniciativas como las multitudinarias Fiestas del Pilar, el festival Zaragoza Luce y el próximo Training Day de Star Wars constatan que Zaragoza es “la ciudad donde todo sucede". La elaboración de un calendario de eventos multitudinarios de gran formato representan una poderosa herramienta de cohesión social y desarrollo urbano, como es el caso de la Plaza del Pilar como gran escenario abierto a actividades de todo tipo durante el año.

Zaragoza se diferencia por una oferta continua que combina la rica tradición local con propuestas innovadoras. Este enfoque ha transformado la ciudad en un destino permanente para el ocio, la cultura y el turismo, con una alta capacidad de atracción para el público familiar para aquellos que buscan experiencias únicas.

Los zaragozanos afrontan el otoño y el invierno como un encuentro entre la tradición y la innovación que encarnan las Fiestas del Pilar, emblema de la identidad de la ciudad y referente festivo nacional. La ciudad se transforma después en Navidad, con un corredor lumínico que vertebra la ciudad, el belén a tamaño real más grande de Europa y una agenda cultural diseñada para emocionar a públicos de todas las edades.

En febrero, Zaragoza Luce celebrará su segunda edición, consolidándose como un festival lumínico que proyecta creatividad e innovación. Además, la capital aragonesa ha sido seleccionada para acoger el Training Day de Star Wars, cita internacional que atraerá a miles de seguidores de la saga antes de concluir septiembre.

Training day

La Saga de Star Wars motiva una de las citas ciudadanas más potentes en torno al cine fantástico con un desfile de gran atractivo turístico y mediático de ámbito internacional. Así, el próximo 27 de septiembre, la capital aragonesa se convierte en punto de encuentro internacional para los seguidores de la saga. Además de su impacto económico, como uno de sus valores fundacionales, este evento promueve valores solidarios y ofrece una programación complementaria en otros momentos del año.

La ciudad se prepara para acoger en sus calles a más de 60.000 espectadores en este interesante desfile temático de indumentarias de La Guerra de las Galaxias, con casi 1.000 personajes caracterizados, 200 músicos y un fuerte componente solidario y turístico, con actividades previas y conciertos en la Plaza del Pilar.

Fiestas del Pilar

La alcaldesa ha incicido en otro de los acontecimientos más cercanos y el más conocido de la ciudad. En algo más de dos semanas las Fiestas del Pilar sacarán de nuevo a la calle a centenares de miles de zaragozanos y visitantes. Este es el acontecimiento cultural y festivo de mayor relevancia en Aragón y un motor económico para Zaragoza, definido siempre por la normalidad y el comportamiento ejemplar que demuestran quienes disfrutan de esos días en la calle. El año pasado logró congregar, solo en actos medibles, a 2.317.855 personas y, por ejemplo, los sistemas automáticos recogieron el paso de más de 4,36 millones de personas por la Plaza del Pilar durante los nueve días de duración.

Navidad 2025-2026

La celebración de la Navidad, que tendrá lugar entre el último fin de semana de noviembre y el 6 de enero, se estableció como un gran proyecto de crecimiento y su potencial como atractivo turístico se ha confirmado en los últimos años en la ciudad, donde ya se nota la presencia de visitantes nacionales e internacionales que generan riqueza cultural y económica.

Como ha destacado la alcaldesa, se ha ha incrementado notablemente la inversión en programación, con más de 600 actividades culturales y de ocio, con sus mercadillos navideños y, también, en la iluminación navideña en todas las zonas de mayor concurrencia con una expansión progresiva a las principales calles y avenidas de toda Zaragoza.