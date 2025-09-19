El alcalde de Tarazona rechaza la supresión de la unidad Seprona de la Guardia Civil

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha expresado su rechazo a la reestructuración impulsada por el Ministerio del Interior, que conlleva la desaparición de la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Tarazona. “En los últimos años venimos viviendo el progresivo desmantelamiento de la unidad del Seprona en nuestra ciudad. Esta decisión del Ministerio supone, en la práctica, suprimir un servicio fundamental para la protección del medio ambiente en Tarazona, en el Parque Natural del Moncayo y en el conjunto de comarcas que dependen de su vigilancia”, ha afirmado el primer edil.

Jaray ha explicado que la medida concentra efectivos en otras localidades y no cubre las vacantes existentes, lo que aboca a la desaparición de la patrulla que vela por el Parque Natural del Moncayo, “el mayor pulmón verde de la provincia y uno de los enclaves naturales más valiosos de Aragón y de España. Resulta absolutamente necesario que sigamos manteniendo esta unidad”, ha recalcado.

El alcalde ha recordado que actualmente Tarazona cuenta con un único agente en servicio para miles de hectáreas, “una situación insostenible que, de mantenerse, provocara la desaparición completa del Seprona en la zona. La medida del Ministerio nos conduce a la pérdida de esta unidad, algo con lo que, por supuesto, estamos totalmente en contra”, ha añadido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el aumento de los incendios forestales que sufre el territorio nacional cada año, “lo que pone en grave riesgo la seguridad ambiental de la Comarca de Tarazona y el extenso parque Natural del Moncayo. Esta medida del Gobierno de España contradice los esfuerzos anunciados por el Gobierno de Aragón, que trabaja en reforzar los planes de prevención y extinción de incendios”.

Jaray solicita públicamente al Gobierno que se mantenga la patrulla del Seprona en Tarazona y se refuercen los efectivos en la ciudad, “para garantizar la adecuada protección del patrimonio natural y cultural de Tarazona y del Moncayo”.

El Gobierno Central ha reconocido esta reorganización, indicando que se busca optimizar la capacidad operativa del Seprona mediante la redistribución de recursos.