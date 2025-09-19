El Cementerio de Torrero se renovará con una inversión de 7,7 millones tras adjudicarse la nueva contrata

El Gobierno de Zaragoza adjudicará, a propuesta de la mesa de contratación, la concesión demanial del Cementerio de Torrero para los usos funerarios del tanatorio a la empresa Memora Servicios Funerarios, que “ha ofertado un alza del 116,67% del canon anticipado, lo que supone 6.500.100 euros (3,5 millones más de lo previsto), y otra subida del 8% del canon periódico anual, lo que supone un 10% del importe neto de la cifra de negocios por las actividades desempeñadas durante la explotación de la concesión”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha destacado el éxito de esta licitación.

“La empresa adjudicataria deberá acometer también una serie de inversiones en mejoras por un valor de 7,7 millones de euros y tendrá que pagar al ayuntamiento un canon anticipado y otro anual”, ha añadido Serrano. Por un lado, el canon anticipado, que se fijaba en el concurso público de al menos 3 millones de euros, ha sido mejorado al alza, en concreto en otros 3.500.100 euros, que se desembolsará al inicio de la concesión, este 2025. Por otra parte estaá el pago del canon periódico anual que correspondía al 2% del importe neto de la cifra de negocios por las actividades desempeñadas durante la explotación de la concesión, y que la empresa adjudicataria ha elevado en 8 puntos, por lo que aportará al consistorio el 10% de sus ganancias cada año.

Los servicios a realizar por la empresa concesionaria serán los enmarcados en las tareas propias funerarias relacionadas con el tanatorio, dado que el resto del equipamiento es gestionado por personal municipal. En concreto “se trata de los oficios religiosos; el velatorio; la cremación; la gestión de las cámaras frigoríficas de conservación y de congelación; la programación de los servicios y el desarrollo comercial atendiendo a las empresas funerarias, a las compañías de decesos y al público en general; así como todos aquellos servicios funerarios consustanciales con las instalaciones del complejo funerario, tales como colaboración con los médicos forenses en el supuesto de que se realicen autopsias, embalsamamiento u otras prácticas similares, ayudas extraordinarias en casos de catástrofes, y cuantos servicios sean requeridos por la autoridad municipal”, ha recordado Serrano.

Asimismo, la adjudicataria también presta otros servicios complementarios derivados de la explotación, conservación y mantenimiento, así como la ampliación de las instalaciones del Tanatorioy otros servicios relacionados con la actividad funeraria. Por ejemplo, en la adjudicación del concurso se recoge que el concesionario deberá continuar prestando el servicio de cafetería.

Nuevo edificio de crematorios

Entre las grandes novedades, ha explicado Víctor Serrano, se abordará el control medioambiental reduciendo los consumos y las emisiones contaminantes, además de la ampliación del tanatorio. “Tenemos un claro interés en la mejora constante de la calidad del servicio a nuestros vecinos, y considerando la creciente demanda en la cremación frente a las inhumaciones, la empresa adjudicataria deberá ahora acometer una serie de inversiones para actualizar el servicio de cremación a la demanda ciudadana y las tendencias funerarias actuales”, ha apuntado el consejero municipal.

En concreto, la empresa tendrá que construir un edificio de 1.800 m² que amplíe el actual Tanatorio, lo que supondrá una inversión por su parte cercana a los 7,7 millones de euros. Para ello se ha delimitado el espacio que se sitúa junto al actual bloque que engloba el Tanatorio B, las capillas 1 y 2, y la zona de crematorios, empleando parte del vial de acceso a los aparcamientos. La expansión, por tanto se hace usando el vial rodado actual que transcurre paralelo al edificio y hacia la zona anexa sin afectar al área en la que se encuentran alrededor de 75 enterramientos de cenizas.

“En esa instalación se pondrán 4 nuevos hornos crematorios, una sala de despedida, 4 nuevas salas de velatorios, y requiere también la construcción de un vial alternativo al actual para dar acceso al parking”, ha explicado Serrano. En el plazo máximo de 6 meses desde la firma del acta de inicio de explotación, el concesionario deberá presentar los proyectos básico y de ejecución tanto de la obra del nuevo vial como de la construcción del edificio para hornos crematorios. Dichas obras tendrán que estar terminadas y los nuevos espacios en funcionamiento en un plazo máximo de 4 años desde la firma del acta de inicio de explotación. Asimismo, la empresa deberá garantizar la conservación, mantenimiento, renovación o incluso la sustitución de las instalaciones en caso de alcanzar su vida útil durante el periodo de concesión vigente.