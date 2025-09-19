Femoga tendrá 350 expositores este año y reunirá a más de 40 mil curiosos de la industria, agricultura y ganadería
Así lo apunta el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, que nota como la feria "no para de crecer"
El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha inaugurado este viernes la trigésimo novena edición de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros (Femoga), en Sariñena (Huesca), donde ha puesto de relieve que el número de expositores, 350 este año, "no para de crecer". Se espera que la visiten 40.000 personas.
"Hemos visto los datos y la impresión, lógicamente, es muy positiva", ha declarado Rincón a los medios de comunicación, apuntando que este año hay más animales en exposición que en 2024 ya que entonces había casos de lengua azul.
"Tengo ganas de ir a verlos y de disfrutar la feria en toda su amplitud y todo su potencial", ha señalado el consejero, celebrando que "este año, afortunadamente, se ha conseguido recuperar y potenciar todavía más".
El titular de Agricultura ha comentado que "dentro de la provincia de Huesca es la feria de referencia", como lo es Monegros en el sector agrario y alimentario, y "es la segunda de Aragón, fundamental por su variedad y por el tipo de explotaciones que tiene".
Ha añadido que "39 años son muchos, estamos hablando de los años 80 del siglo XX, que es muchísimo tiempo y el trabajo de muchas personas, y no es fácil mantener una feria en el medio rural con esta importancia; yo creo que va a seguir por lo menos otros tantos".
