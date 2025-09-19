La foodtruck de Dabiz Muñoz vuelve a Zaragoza: ubicación y horarios

El reconocido chef madrileño Dabiz Muñoz vuelve a Zaragoza por segundo año consecutivo con su foodtruck Pollos Muñoz. Desde hoy, viernes 19 de septiembre, la llamativa gastroneta amarilla se instalará en una céntrica ubicación de la capital aragonesa: el Corte Inglés de paseo Sagasta, donde permanecerá previsiblemente hasta después de las Fiestas del Pilar.

La propuesta culinaria del cocinero, con tres estrellas Michelin, tiene como claro protagonista el pollo. Su receta combina una corteza hipercrujiente con un interior jugoso y lleno de sabor, acompañado de una misteriosa salsa secreta XO.

Quienes se acerquen hasta la glorieta Sasera encontrarán, junto a la foodtruck, un espacio con mesas y sillas para disfrutar de sus platos (aunque también se puedan pedir para llevar).

La foodtruck de David Muñoz en la glorieta Sasera, el año paasado. / jorge andreu

Nuevos platos

Este año la carta incorpora interesantes novedades, como el chicken croissant con toffee de miso o el brioche de mantequilla tostada con pollo crujiente jamaicano. Estas propuestas pueden acompañarse con patatas fritas con polvo de tajín o alitas crujimelosas con salsa a elegir.

El broche dulce lo ponen los postres, entre los que destacan la ya mítica Tarta de la Pedroche, una tarta de queso con una receta renovada, y la bamba de nata con sabor a piruleta o chocolate.

Horarios de apertura

Lunes a jueves: de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.00 horas.

de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.00 horas. Viernes: de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.30 horas.

de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.30 horas. Sábado: de 13.00 a 22.30 horas.

de 13.00 a 22.30 horas. Domingo: cerrado.

Se trata de una oportunidad única para saborear la versión más 'street food' y gamberra de uno de los chefs más creativos del panorama gastronómico actual.