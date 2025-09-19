Pilar Alegría sobre las pinturas de Sijena: deben volver "lo antes posible"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha alabado este viernes la profesionalidad de los técnicos enviados por la Comunidad al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para comprobar el estado de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, que ha confiado en que regresen a su lugar original "lo antes posible" en cumplimiento de la sentencia de la jueza de Huesca, ratificada por el Tribunal Supremo el pasado 27 de mayo. Las declaraciones de la ministra y portavoz llegan un día después de que el Gobierno de Jorge Azcón denunciara la aparición de humedades en algunos de los murales, achacando a la falta de mantenimiento de los mismos por parte del MNAC. Motivo, según el Ejucito aragonés, por el que urge el traslado de los bienes, en cumplimiento de una sentencia.

"La posición del Partido Socialista ha sido siempre la misma y es una posición muy clara y que radica básicamente en el cumplimiento de una sentencia", ha remarcado la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, quien ha insistido en que "aquí no hay debate y lo que se tiene que hacer es cumplir la sentencia".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a una escuela infantil en la localidad oscense de Almudévar, Pilar Alegría no se ha referido a la aparición de humedades en el soporte de estas pinturas, que el MNAC asegura que son manchas "antiguas y documentadas". Sin embargo, sí que ha aprovechado para elogiar el trabajo de los técnicos aragoneses que acudieron en julio al museo barcelonés, que "son los principales interesados", junto con toda la ciudadanía, en que "esas pinturas lleguen y lo hagan en las mejores condiciones", algo que ha garantizado: "va a ser así, aquí garantizamos la profesionalidad de nuestros técnicos", ha sentenciado.

La devolución de los bienes se ha convertido en todo un culebrón que desde Cataluña intentan dilatar en el tiempo pese a que la Justicia fue clara con su devolución. El Supremo insiste en que Aragón tiene legitimidad para defender sus intereses, porque "se basa en sus competencias en la protección del patrimonio histórico-artístico" y destaca que la finalidad es que el Monasterio de Sijena "recupere sus pinturas murales".

El Museo Nacional de Arte de Cataluña considera que la operación para el regreso de las pinturas murales de Sijena a Aragón puede durar hasta un año y medio, que se repartirían en siete fases. Un tiempo demasiado prolongado, lo que llevó al Ejecutivo aragonés a exigir, una vez más, la devolución de los bienes. Pero el cronograma presentado por el museo catalán insiste en que la dilatación en el tiempo se refiere "únicamente" a las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena.