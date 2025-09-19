La propuesta de un "corredor histórico" que una las murallas de Zaragoza, pero que tiene el tráfico como obstáculo

Crear una ruta turística entre las murallas románicas de la plaza de César Augusto y los restos romanos del Coso de Zaragoza en el marco denominado Monasterio de la Resurrección de la Orden de las Canonesas. Esta es la propuesta que le ha trasladado la Fundación Viento del Norte al Ayuntamiento de Zaragoza. El recorrido daría comienzo en el edificio del Mirador, con un paseo por el Casco Histórico que se adentraría por las plazas de San Nicolás y San Bruno hasta llegar a la de La Seo, y ya ahí, desde la plaza del Pilar y observar tanto la catedral del Salvador, como la basílica, se continuará por la avenida de César Augusto, donde el recorrido llegaría a su fin en las murallas romanas de la misma.

Presentación del "corredor histórico" propuesto por la Fundación Viento del Norte / Fundación Viento del Norte

Carlos Moros, arquitecto del proyecto y presidente de la Fundación Viento del Norte, asegura la importancia de dar a conocer estos restos romanos situados en el Coso, ya que todo el protagonismo se lo llevan las cercanas al Mercado Central. "Tenemos un grupo de murallas en sótano del esecdficio del Mirador que nadie ve. Lo que pretendemos ahora es conectarlo con los dos torreones del Monasterio de las Canonesas para hacer esta ruta y que todos empiecen a ver aquí los restos romanos que tenemos", comenta el arquitecto. Moros añade que esta ruta serviría para darle la importancia necesaria a las murallas, por lo que no incluiría la entrada a ninguna iglesia, catedral o a la propia Basílica del Pilar.

Entendemos que es una visita inédita, de muralla a muralla, porque la gente solo ve La Seo o las cosas que tiene el Ayuntamiento Carlos Moros — Arquitecto y presidente de la Fundación Viento del Norte

"Creo que lo que tenemos aquí es lo mejor en cuanto a estructuras romanas", subraya Moros, ya que según informa las murallas que exponen en el Edificio del Mirador datan del siglo III, mientras que las del Mercado Central están más renovadas.

Un entorno contaminado por el tráfico

Además de esta propuesta, la propia Fundación Viento del Norte ha dado a conocer unas alegaciones presentadas al Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de abril para el traslado del tráfico fuera de la zona delimitada del Monasterio de las Canonesas. En el documento también se adjunta un informe que analiza el nivel sonoro en el entorno de la Glorieta del Sol (Coso Bajo con el paseo Echegaray y Caballero) evidenciando el exceso de ruido y que "impiden incluso mantener abierta la puerta del Centro de Arte durante las exposiciones por el elevado ruido ambiental", plasma la propia fundación en su comunicado, y alega que se alcanzan niveles de entre 64,7 y 72,2 decibelios con picos de hasta 97,4.

Esta delimitación lleva aprobada desde hace más de 20 años" Carlos Moros — Arquitecto y presidente de la Fundación Viento del Norte

Todo esto viene dado por el proyecto municipal de rehabilitación del Coso Bajo, algo que la institución ve como amenazante por la inclusión de un nuevo carril bus, dado por la creación de las nuevas líneas Ci3 y Ci4, que incrementaría aún más la contaminación acústica y pondría en peligro el desarrollo de sus actividades.

Entre otras exigencias están las de eliminar el tráfico interior a la Glorieta del Sol y desviarlo, ajardinar la zona de la rotonda, volverla un espacio peatonal y reorganizar las rutas del bus turístico para que pase al lado del monasterio por Echegaray y Caballero, "el monumento más destacado de la zona del Coso", apunta el documento. "No es algo que nos estemos inventando nosotros, esta delimitación está aprobada desde hace más de 20 años en el BOA, por lo que el tráfico se debe quitar cuanto antes", asegura Moros.

Estas condiciones que piden desde la Fundación Viento del Norte chocan con la realidad de manera inmediata, con la fecha de inicio de las obras del Coso y la plaza San Miguel ya a la vista, el 20 de octubre. Una remodelación ya presupuestada con 7,2 millones de euros que calentará motores en estas Fiestas del Pilar y no se espera que cese por su licitación el 28 de abril de este mismo año.