El restaurante La Junquera apuesta por un nuevo menú 100% aragonés

"Disfrutar de la despensa de Aragón en un solo menú". Ese es el objetivo que se ha marcado David Burillo, propietario del Restaurante La Junquera, en Zaragoza, junto a todo su equipo.

"Nosotros somos unos grandes defensores del producto aragonés. En La Junquera llevamos años ofreciendo todos los alimentos que se producen en nuestra tierra, es un valor seguro y, además, tienen una gran calidad. Ahora, es la primera vez que creamos un menú íntegramente elaborado con alimentos de Aragón. Estamos seguros de que esta propuesta le van a encantar a todo el mundo. La elección de cada uno de los productos ha sido minuciosa y acertada", ha explicado el propietario de Restaurante La Junquera, David Burillo.

El nuevo menú se ha presentado este viernes, a los medios de comunicación, prensa especializada y proveedores, en la terraza Winter del complejo. La propuesta gastronómica a la que han llamado, como no podía ser de otra forma, "Menú aragonés" está compuesta por cuatro platos, un postre y dos vinos de Aragón:

Longaniza de Aragón con pimientos rojos de Santa Engracia braseados a la llama.

Tortilla cremosa de huevos ecológicos Gazol de Lanaja con ajos tiernos de Ricla.

Trucha de El Grado (Pirinea) al horno con salsa de escabeche.

Chuleta de ternera Piritaurus de Tardienta a la brasa con guarnición.

Melocotón de Calanda DOP al vino tinto.

Bebida: tinto Borsao barrica, perteneciente Denominación de Origen Protegida Campo de Borja y blanco BOLÉ sobre lías, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Campo de Borja.

El aceite es un Oliva Virgen Extra de la DO Somontano.

"Para mí es todo un orgullo poder trabajar con alimentos de Aragón. Son de una calidad excepcional y su versatilidad me permite elaborar propuestas muy creativas que se adaptan a todo tipo de público. Yo creo que este menú va a gustar mucho. Tiene productos muy top", ha destacado el jefe de cocina de Restaurante La Junquera, Javier Navarro. En, principio, está previsto que el "Menú aragonés" del Restaurante La Junquera esté disponible a lo largo de todo un año.