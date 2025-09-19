Uno de los restaurantes mejor valorados de Zaragoza regala hamburguesas este fin de semana: este es el único requisito

Cada vez son más los restaurantes que se unen a la estrategia de marketing de regalar cosas para dar a conocer sus productos a la clientela. Esta práctica se ha convertido en habitual en las grandes ciudades en inauguraciones, días especiales o aniversarios. Incluso las grandes cadenas como Telepizza se han unido a una ola gastronómica que no tiene pinta de frenarse.

Los amantes de las hamburguesas podrán comer una gratis en Zaragoza este fin de semana si se llaman Carlos o Carla. La popular cadena de comida rápida Carl's Junior ha anunciado a través de su perfil de Instagram que regalará un menú California a todas las personas que se acerquen hasta su local situado en Puerto Venecia.

"Solo tienes que presentar tu DNI", afirman desde la cadena. El menú California está compuesto por una hamburguesa, sus patatas fritas y una bebida. Si no te llamas Carlos, Carla, Juan Carlos puedes adquirir esta promoción por 5,99 euros.

Carl's Junior tiene dos restaurantes abiertos en Zaragoza, uno en el Coso y otro en Puerto Venecia. Avanza Food decidió apostar por el centro comercial zaragozano en 2022 y ha logrado asentarse como una de las alternativas preferidas de los visitantes.

"Comida de calidad"

Este restaurante de Puerto Venecia que regalará un menú California a todas las personas que se llamen Carlos o Carla es uno de los mejores valorados por los comensales en toda la ciudad. Según las valoraciones de Google, el Carl's Junior del centro comercial tiene un 4,9 de 5 con más de 5.100 reseñas.

Las personas destacan la amabilidad del personal que trabaja en el local y la velocidad con la que entregan los pedidos: "Todo lo de aquí se merece un 10. Comida de calidad y te quedas lleno", se puede leer en una de las opiniones destacadas en Google.