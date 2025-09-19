Estas son las cuatro tiendas que Alcampo ha renovado en Zaragoza

Alcampo ha finalizado la reforma de cuatro de sus supermercados en Zaragoza tras una inversión de 4,44 millones de euros. Las remodelaciones de la compañía se enmarcan dentro del plan de renovación de la red comercial de la compañía, orientado a crear espacios más modernos, sostenibles y experienciales, adaptados a las nuevas formas de compra de sus clientes y con un claro impulso a la puesta en valor del producto fresco y local.

La tienda situada en Avenida de Salvador Allende, 38-40, con casi 1.200 metros cuadrados, encara una nueva etapa marcada por la modernización de sus instalaciones y la mejora de la experiencia de compra que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros. La obra ha supuesto la renovación integral de los mostradores y la incorporación de un nuevo espacio de platos preparados de punto frío y caliente, al que se suma el mobiliario renovado de la frutería, la adecuación del almacén y de las cámaras, la renovación de los suelos y la ampliación de pasillos para ofrecer un entorno de compra más cómodo y accesible.

En la calle de Pablo Neruda, 20, la enseña ha finalizado la remodelación de su supermercado tras una inversión de 1,08 millones de euros. Con esta actuación, la superficie de venta se ha optimizado, pasando de 1.240 a 940 metros cuadrados. El nuevo diseño del centro pone el foco en la experiencia del cliente. La panadería se ubica ahora junto a la entrada, mientras que la sección de frutería estrena mobiliario que aporta mayor visibilidad a los productos. A ello se suma la reorganización de la zona de cajas, que ahora cuenta con una nueva ubicación y una zona de campañas más amplia y dinámica, que permitirá dar mayor protagonismo a promociones y acciones comerciales a lo largo del año.

Por otro lado, el supermercado de Aljafería (Paseo de María Agustín, 99) ha culminado su renovación tras una inversión de 1,1 millones de euros. La superficie de venta se ha redimensionado, pasando de 860 a 500 metros cuadrados y entre las principales reformas que la enseña ha llevado a cabo, destaca el refuerzo de la oferta de productos de no alimentación, la renovación de suelos y techos así como la adopción de un formato con horarios ampliados, que conlleva la apertura de lunes a domingo de 7:00 a 1:00 horas, facilitando que los clientes puedan realizar sus compras en cualquier momento del día.

Finalmente, el supermercado situado en calle Arzobispo Apaolaza, 21, ha culminado su remodelación con una inversión de 1,05 millones de euros. Entre las novedades destaca la apertura, como en la reforma de Avenida de Salvador Allende, 38-40 de un mostrador de platos preparados que ofrecerá a diario un surtido de elaboraciones frías y calientes, con el objetivo de reforzar el servicio de take away.

A ello se suma la modernización de la bodega, con un mobiliario que facilita la visibilidad de los vinos y bebidas, así como la modernización de los mostradores de carne y pescadería. La frutería también ha sido objeto de mejoras, estrenando un renovado mobiliario. Además, las secciones de nutrición deportiva y bebidas energéticas goza de una especial apuesta en el supermercado.

En el ámbito de la sostenibilidad, las cuatro tiendas han dado un paso adelante con la renovación de sus centrales de frío y la instalación de muebles frigoríficos cerrados con puertas, actuaciones destinadas a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de sus instalaciones. Estas reformas, alineadas con el compromiso de la compañía de modernizar su red comercial bajo criterios medioambientalmente respetuosos, permitirán alcanzar un ahorro energético superior al 20%.