Zaragoza seguirá actuando en el Huerva antes de la reforma del paseo Constitución y para regenerar otro tramo del río

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado con los primeros trámites administrativos para avanzar en dos grandes proyectos de ciudad: la mejora del paseo de la Constitución y el proyecto Huerva 3. Para ello, sale a licitación ahora el contrato, dividido en dos lotes y con un importe global de 165.206,15 euros, para un primer análisis del río en su trazado desde la plaza de Basilio Paraíso hasta la calle de Miguel Servet y las posibles propuestas de intervención.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha detallado que “se trata en conjunto del único tramo urbano del Huerva que no se está viendo beneficiado ahora de las actuaciones que tenemos en marcha en toda la ribera, desde el Parque Grande hasta la desembocadura”. Sin embargo, este análisis “dará lugar a dos proyectos distintos, que avanzarán a distinto ritmo”, ha matizado Serrano.

Por un lado, con esta licitación “vamos a tener la redacción del proyecto Huerva 3, que es la parte del río al descubierto que va desde el colegio Corazonistas en el paseo de la Mina hasta la calle de Miguel Servet, paralelo al paseo de la Mina y la calle Coimbra”, ha apuntado Víctor Serrano. “Esta zona urbana del río no entró en las convocatorias de la Fundación Biodiversidad, cuyas obras se están ejecutando ahora gracias a los fondos municipales, las subvenciones europeas y el apoyo del Gobierno de Aragón”, ha indicado el concejal.

“No podemos tener un tramo del río aislado y sin integrar en el trazado urbano, porque el objetivo medioambiental quedaría incompleto y sería injusto para los vecinos del entorno”, ha valorado Víctor Serrano. Por eso, ahora se quiere obtener un proyecto que concrete las actuaciones necesarias para habilitar los accesos de obra, el tratamiento de especies invasoras, la regeneración de la vegetación, los estudios geotécnicos y el análisis de las laderas, la creación de sendas peatonales, la restauración fluvial y la mejora del estado de las aguas. El proyecto incluirá aquellas obras en viarios municipales colindantes con el río para adecuarlos, en especial la calle Coimbra, y adaptarlos a los criterios de renaturalización del río Huerva. además de la renovación de colectores de saneamiento, la red de abastecimiento, el alumbrado público y el mobiliario urbano en ambas márgenes del cauce.

Fase previa del paseo Constitución

Por otra parte, el Ayuntamiento quiere dar los primeros pasos administrativos y de análisis para la futura mejora del paseo de la Constitución. “En este caso, estamos hablando de una fase embrionaria, porque primero tenemos que analizar el revestimiento del río Huerva entre la plaza de Basilio Paraíso y el paseo de la Mina, en cuya superficie discurre el paseo que queremos mejorar”, ha querido matizar Víctor Serrano.

“Queremos obtener un análisis previo con un estudio de al menos tres alternativas para la mejora del cubrimiento del Huerva bajo dicho paseo, que no se renovó como el tramo soterrado de Gran Vía cuando se hizo el tranvía, y que por edad va presentando deficiencias”, ha detallado el consejero municipal, “y ya tener un primer anteproyecto de la mejora del paseo de la Constitución en superficie”.

De este modo, el adjudicatario deberá estudiar el trazado y condiciones técnicas a cumplir, así como la reposición y/o desvío de los servicios municipales y externos que pudieren resultar afectados: red de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, pavimentos del paseo, así como las canalizaciones de servicios privados.

Además, se deberá presentar un estudio de alternativas, al menos tres, para la mejora del cubrimiento del Huerva bajo el paseo Constitución que se encuentra en un estado progresivo de deterioro, de forma que pueda servir para una información pública y tramite de evaluación ambiental con el objeto de seleccionar la más adecuada. El adjudicatario de esta fase inicial deberá realizar una comparación entre alternativas mediante un análisis que incluirá, al menos, criterios de rentabilidad económica (incluyendo la fase de explotación de la infraestructura), ambientales y funcionales.

Por último, se definirá a nivel de anteproyecto la posible mejora del paseo Constitución, que es una superficie aproximada de 43.500 m² y que servirá de base para el posterior proyecto definitivo en el que trabajarán los técnicos municipales con las aportaciones ciudadanas.