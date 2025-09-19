La zaragozana que superó el cáncer y navegó hasta la Antártida en velero: "Esta enfermedad le ha dado valor a mi vida"

Marta Castillo, mujer aragonesa y madre de tres hijos, lleva luchando contra un cáncer de mama desde julio de 2019, con múltiples sesiones de quimioterapia, radios cada medio año. Una circunstancia que, pese a todo, no le impidió ser una fuente de inspiración para miles de mujeres en el mundo que se encuentran en la misma situación, o peor. Envió una solicitud para formar parte del Reto Pelayo Vida 2024, una iniciativa surgida en el año 2015 y a la que se han presentado más de 4.000 mujeres que forman parte de esta luchas. Todo ello para visibilizar el impacto social que puede tener esta enfermedad en la vida de las personas a través de grandes retos físicos o deportivos con cinco protagonistas con algún tipo de cáncer. Y ahí es donde entra Marta.

Ella fue diagnosticada de cáncer de pecho el 15 de julio de 2019, después de que dos años atrás se hiciera unas pruebas por un posible tumor, que en ese momento no sabían con certeza si era benigno. Esta noticia "fue un duro golpe" tanto para ella como para su familia, que se volcaron de inmediato en su ayuda, cuenta Marta, que fue intervenida con rapidez diez días después. "El proceso de recuperación iba a ser de mucho sufrimiento", pero ella tenía una gran "tranquilidad mental" tanto por el apoyo de su entorno como por lo investigado y trabajado que estaba esa clase de cáncer. Tras seis meses de quimio y con la llegada de la pandemia, le dieron más de un mes de reposo antes de hacerle una revisión de radio que se haría cada seis meses hasta el día de hoy.

Un mes de travesía por la Antártida

Fue precisamente durante la pandemia cuando llegó a sus oídos la iniciativa del Reto Pelayo Vida y hasta dónde habían llegado, y, con entusiasmo, decidió solicitar su participación años después y en pleno proceso de recuperación. Según cuenta el promotor de este desafío, Eric Frattini, "Marta era una candidata ideal por su historia", ya que el reto al que se iba a someter iba a ser una réplica de algo que su difunto padre, fallecido por un tumor, hizo en su momento. ¿Y en qué consistía? Pues ni más ni menos que en navegar con un barco de vela hasta la Antártida, un deporte que entusiasmaba a Marta ya que desde muy pequeña estaba acostumbrada a practicarlo con su padre.

La travesía comenzó el 22 de noviembre del 2024 y duró casi un mes, cuando llegaron al continente del polo sur el 18 de diciembre. Se embarcó junto a cuatro mujeres más que tenían también algún tipo de cáncer, con quienes desarrolló una "complicidad especial", subraya la propia Marta. Recuerda que hicieron "muy buenas migas" desde el primer momento ya que compartían las mismas incertidumbres, miedos y experiencias, incluso la zaragozana a día de hoy sigue manteniendo relación con todas ellas, haciendo quedadas puntuales o planes para verse en un futuro. Por lo general disfrutó del viaje "como una niña pequeña" y sin miedo, pero siempre con mucho respeto: "El mar es un lugar bonito pero inmenso, nunca sabes qué puede pasar".

Recuerda especialmente una anécdota con Macarena, originaria de Sevilla, con la que "estaba de guardia en torno a las dos de la madrugada mientras navegaban entre cascotes de hielo. Hacíamos turnos para dirigir el barco y cambiábamos cada cinco minutos porque nos congelábamos", explica Marta. "Y esa parte del trayecto acabó siendo de una belleza inigualable, ya que a mitad de guardia y en unas aguas glaciales donde el sol reflejaba como si cristal fuera, apareció un grupo de 15 o 16 ballenas que comenzaron a saltar y a salir a la superficie, un recuerdo que tendré para toda la vida", relata Marta emocionada y "con los pelos de punta". Resalta ese momento único como un instante en el que "se sintió obligada a pararse" y "admirar la belleza del mundo que nos rodea y que muchas veces nos perdemos".

Además de esta visión más abierta del mundo, Marta se lleva como aprendizaje muchas cosas. Primero de todo, una "lección de amor" por parte de su familia y sobre todo de sus hijos por aquel entonces adolescentes, que "hicieron lo inimaginable para que estuviera bien durante su tratamiento inicial". Lo segundo, "un grupo de personas increíbles", sin olvidarse de la tripulación del barco además de sus amigas, que la acompañaron en esta "experiencia vital que ojalá más mujeres puedan vivir". Y por último, que cumplir con la memoria de su padre es insuperable, quien hizo el mismo recorrido y fue víctima de la enfermedad en 2020.