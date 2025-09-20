Buenas noticias para los futuros vecinos de un edificio de la avenida Cataluña: la entrega de llaves, más cerca

El suplicio por el que están pasando decenas de familias de Zaragoza a la espera de su nueva vivienda parece que se acerca a su fin. Los futuros residentes de la promoción Ava Resiencial, una urbanización levantada por Aldea Viviendas en el número 277 de la avenida Cataluña, están más cerca de poder habitar sus hogares ya que según ha informado la promotora a este diario, Endesa ya ha devuelto la documentación pendiente firmada, lo que permitirá dar el siguiente paso de cara a la entrega de los pisos.

En algunos casos, hay vecinos que llevan esperando casi cinco años. Es el caso de un matrimonio que reservó su piso en 2021. Supuestamente, en 2023 tendrían que haber entrado en sus hogares, pero las obras se retrasaron. A principios de este año, sin embargo, parecía que el calvario llegaba a su fin e incluso llegaron a visitar sus pisos para poder tomar medidas de cara a encargar los muebles. "En verano podréis estar disfurtando de la piscina", les dijeron. Pero agosto terminó y nada se sabía.

Preguntados por esta cuestión, desde Aldea Viviendas explicaron a este diario hace unos días que las dificultades que están retrasando la entrega de los viviendas les es ajeno, ya que el problema es que el bloque, cuya obra ya está terminada desde hace meses, no cuenta con suministro eléctrico. Y sin luz, Urbanismo no puede dar por habitable el edificio.

Según explicaban desde Aldea Viviendas, la junta de compensación propietaria de la parcela ya remitió en agosto a Endesa los papeles firmados para la cesión de las instalaciones necesarias para enganchar el bloque a la corriente. Pero esos documentos, a principios de este mes, todavía no les habían llegado de vuelta, lo que hacía que no pudieran presentarlos ante el departamento de Industria del Gobierno de Aragón, quien debe dar la autorización antes de poder conectar el suministro.

Por su parte, desde Endesa reconcían entonces que "estaba pendiente de la firma de los últimos convenios de cesión", una gestión que ahora sí que han realizado. "Según nos informan, tras meses de trabajo y coordinación de la Junta de Compensación con Endesa, esta ya ha devuelto los convenios firmados a la Junta de Compensación, que a su vez los ha remitido a la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón (DGA). En estos momentos, el procedimiento queda pendiente de la agilidad con la que la DGA tramite el expediente", informan este viernes desde Aldea Viviendas.

Una vez completado este trámite, la Junta de Compensación y Endesa cerrarán definitivamente la electrificación del ámbito, un paso decisivo para garantizar el suministro eléctrico a las promociones de vivienda en marcha y a los futuros desarrollos residenciales y de este ámbito.