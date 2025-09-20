Casa Manu, la segunda vida a un bar que llevaba cinco años cerrado en el centro de Zaragoza

Cinco años, esto es lo que llevaba cerrado este bar del centro que antes era conocido por la gente de la zona como “El Fígaro”. Ahora para darle una segunda vida y un lavado de cara al local llega “Casa Manu”, con Manuel a la cabeza de este establecimiento que muchos ya daban por perdido.

“Hay que trabajar, además la zona es tranquila y vimos potencial de negocio”. Explica el dueño, que lleva dedicándose a la hostelería más de 30 años y ahora ha emprendido esta aventura con un negocio que lleva su propio nombre. “Había que personalizarlo”, comenta entre risas.

Aunque proviene del barrio zaragozano de La Almozara, actualmente se encuentran ubicados en la calle Miguel de Cervantes, número 12, en un rincón escondido del centro de Zaragoza pero gracias a su fachada renovada no pasa desapercibido para ninguno de los viandantes.

Fachada del nuevo local Casa Manu / Jaime Galindo

Una apertura sorprendente para todos

“Hemos tenido que reformarlo todo, la parte de abajo aún está en obras”. Ahora sus paredes azules y sus leds en el espejo, además de las tapas expuestas en su barra y las botellas de vino y vermú disponible, destacan entre la luminosidad del bar - gracias a sus grandes ventanales - y lo espacioso que es el local. “Tenemos sitio para hasta 70 personas”.

“Hubo un intento fallido de coger el bar antes”, cuenta el actual dueño que finalmente fue él quien se quedó con este local. “El mayor reto ha sido que llevaba mucho tiempo cerrado, la gente ya lo daba por perdido…”. Aunque esto no ha sido un impedimento para ellos, que aún han cogido esta nueva oportunidad con más fuerza. “La mayoría que han entrado todos se han sorprendido. No esperaban que esto fuera a abrir ya…”

Casa Manu llega para los que les gusta disfrutar de buenos vermú sin tener el barullo de la ciudad al lado. “Vinagrillo, tapas, tapas frías, croissant rellenos, montaditos, empanadillas esto es lo que vamos a ofrecer”. Además cuentan también tanto con vinos tintos, en especial de Rioja, como verdejos para acompañar cualquiera de sus tapas.

Tapas de Casa Manu / Jaime Galindo

Un bar con renovación pero sin perder esa esencia que lo carcaterizaba hace mcuhos años. "Ha sido un bar de tertulia, siempre un bar muy tranquilo. Muy de tapas, muy de hacer celebraciones". Gracias a su parte de abajo, que es donde podrán hacer eventos como cumpleaños. Manu lo tiene claro, "calidad, amabilidad, hostelería en general", esto es lo que quiere que perciban los nuevos y los anteriores clientes que ya frecuentaban el bar.