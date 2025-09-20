El cementerio de las pequeñas tiendas que se encuentra en la milla de oro del comercio de Zaragoza

El paseo Independencia es, sin duda, la milla de oro del comercio de la capital aragonesa. Las grandes firmas han posado sus ojos sobre esta céntrica arteria zaragozana, en la que en los próximos años abrirá sus puertas una gran tienda de Zara después de que otras multinacionales como Starbucks y Nike hayan hecho lo propio en los últimos tiempos. Mientras tanto, el comercio local, esas tiendas de siempre que hacen que las ciudades sean únicas y se diferencien las unas de las otras, han ido cediendo terreno. Y como un vestigio de ese pasado que un día fue persiste malamente el Pasaje Palafox, una galería comercial que se inauguró en los años 50 y que hoy está completamente inutilizada.

Por no mentir, este pasaje todavía se utiliza, pero como vía de evacuación y salida de los cines Palafox. Las tiendas que antaño abarrotaban el lugar ya no están. Solo queda algún rastro en los vidrios de los escaparates, la sombra de las letras arrancadas de un puesto de quinielas y loterías y unos vinilos de color crudo y marrón que impiden que el vaciamiento de los establecimientos se haga si cabe más evidente.

Fue a finales de marzo de 2014, hace más de 10 años, cuando esta galería comercial, la primera de Zaragoza, se quedó desierta. La última en cerrar fue Guante Varadé, una tienda que sobrevivió dos años sola desde que cerró el penúltimo establecimiento y que llevaba más de 50 años recibiendo a sus clientes en este rincón de la ciudad. Entre paredes vestidas con terciopelo rojo, Conchita, su dependienta, vendía guantes, medias y calcetines, además de otros complementos.

Entonces el motivo de la salida de Guante Varadé, que se reubicó en un local en el número dos de la calle Val-Carreres, fue que sus dueños recibieron una notificación informando de que iban a comenzar en la galería algún tipo de obras que iban a generar molestias y afecciones. Entonces se comenzaba a rumorear que los propietarios del pasaje, Zaragoza Urbana, querían remodelar el espacio para intentar que resurgiese.

Pero no fue hasta unos meses más tarde cuando esos rumores se confirmaron. Zaragoza Urbana, que también es propietaria de los cines Palafox y del hotel Goya -los tres espacios se construyeron a la vez y forman parte de la misma promoción-, anunció en enero de 2015 una inversión de entre dos y tres millones de euros en la reforma de esta galería comercial.

El proyecto buscaba dotar de «singularidad y personalidad al pasaje», respetando su esencia y recuperando su espíritu creando espacios que dieran cabida a pequeñas tiendas que complementasen la oferta comercial de la milla de oro de Zaragoza.

La propuesta recogía la reforma de los 1.500 metros cuadrados de la planta calle, a los que se sumarán otros 1.500 metros que están justo debajo y que la propiedad quiere destinar a locales de restauración y el ocio e incluso más salas de vine. Todo ello iba a estar articulado en torno a una plaza central acristalada.

Pero como es fácil de comprobar hoy en día, aquel proyecto fue papel mojado. Nunca llegó a ejecutarse y, desde entonces, el Pasaje Palafox languidece en pleno corazón de la capital aragonesa mientras en el exterior del paseo cada vez son más los pequeños comercios que desaparecen, lo que hace que cada vez sea más complicado que resurjan espacios como este, ya que de unos años a esta parte, las tiendas prefieren situarse a pie de calle, a la vista de los potenciales clientes.

Sea como fuere, el que antaño fue uno de los ejes comerciales más vibrantes de la ciudad –y protegido como Bien de Interés Cultural– hoy no sirve más que como vía de escape de unos cines que siguen resistiendo a un tiempo en el que las grandes urbes van todas en la misma dirección: la homogeneización de su oferta comercial y de ocio.