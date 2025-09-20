Crisis de sinhogarismo en Zaragoza: "Antes el Albergue se llenaba cinco días al año. Ahora llevamos completos desde primavera"

Es un hecho. El número de personas que viven en la calle, sin un techo bajo el que refugiarse, va en aumento en toda España y Zaragoza no se escapa de este drama. En la capital aragonesa, el aumento del sinhogarismo ha provocado la reacción de un barrio como es el entorno del Parque Bruil que ha provocado el enfrentamiento de dos instituciones, el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Pero más allá de las protestas y del debate político, decenas de personas siguen sufriendo la cruda realidad que supone dormir al raso.

"Antes el albergue municipal estaba lleno cuatro o cinco días al año. Este año lleva completo desde la primavera", explica la jefa de servicio de los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, Yolanda Mañas, quien reconoce ese aumento de las personas que viven en las calles de la capital aragonesa. "Está ocurriendo en toda España", afirma. Y aunque las causas sean muchas, el incremento de los flujos migratorios hacia nuestro país es, en gran parte, el origen de la situación actual. "Es un fenómeno muy cambiante que depende me cómo va el mundo. Si en un momento dado hay una hambruna en un país determinado, una guerra o se abren nuevas rutas, nos afecta. En 2015 la mayoría de personas que llegaban hasta Europa lo hacían por Grecia. Luego fue Italia. Y ahora la mayoría entran por Canarias y después ya se quedan en España. Zaragoza nunca había sido una ciudad atractiva para ellos porque el clima es muy difícil, pero eso ya parece que no importa porque ven que es una ciudad grande en la que pueden tener oportunidades", explica Mañas.

Esta misma semana, técnicos del servicio que dirige Mañas acudieron al Parque Bruil con el objetivo de conocer más y mejor sobre las necesidades que duermen en esta zona verde cada noche. "A principios de septiembre ya estuvieron haciendo entrevistas y contabilizaron a 34 personas diferentes, pero era por la mañana. Este miércoles fuimos al atardecer y contamos 57. Queríamos hablar con todos para conocer quiénes son y qué necesitan", cuenta. No obstante, una parte estaban ya dormidos y no pudieron comprobar a qué tipo de perfil respondían.

El perfil

Según explica Mañas, de esas 57 personas, "unas 35" eran jóvenes subsaharianos de entre 20 y 30 años, mientras que otras 15 eran personas en situación de calle desde hace mucho tiempo y ya conocidas por los Servicios Sociales. Estos últimos responden a un perfil más prototípico de lo que es una persona sin hogar. Algunos entran y salen del albergue y muchos de ellos padecen adicciones y/o problemas de salud mental.

Pero los jóvenes migrantes tienen una casuística diferente. "Es gente que es cero conflictiva. Vienen a trabajar y necesitan oportunidades, por lo que estamos buscando soluciones hasta debajo de las piedras. Nuestro temor es que llegue el invierno y que sigan en la calle. Tenemos experiencia y, cuanto más tiempo pasan las personas en la calle, más probable es que acaben padeciendo de problemas de salud mental y más habilidades sociales pierden. Ahora, sin embargo, tienen ganas de comunicarse. Con nosotros no paraban de hablar", explica Mañas.

Por ello, "la principal preocupación en estos momentos es la llegada del invierno". "Ellos lo temen, saben que el clima es frío y alguno se ha ido ya", cuenta Mañas. Sobre el perfil de los migrantes que viven en el parque, "la mayoría eran solicitantes de protección internacional, unos 20 de ellos de Mali", por lo que tendrían que estar alojados por los programas y en los recursos que dependen del Gobierno de España. A estas personas que duermen en el parque hay que sumar otras 21 que están en el albergue municipal que gestiona el ayuntamiento. Desde enero, ya son 100 las personas que han utilizado este recurso del consistorio en vez de ser alojados por los recursos del Estado. "Si el sistema de Protección Internacional diera respuesta nosotros lo tendríamos mucho más fácil", opina Mañas.

Y es que a esta situación se suma otra circunstancia: el albergue está en obras, por lo que no está a plena capacidad. La anunciada ampliación de camas (55 plazas más, 15 para mujeres) no podrá realizarse hasta que acabe la obra. Estaba previsto que los trabajos finalizasen a finales de septiembre, pero finalmente será noviembre cuando la reforma esté terminada. Y después habrá que equipar el edificio. "Nosotros contamos con que no podremos utilizarlo hasta enero. Si luego es antes, mejor. Pero estamos buscando ya alternativas para poder disponer de más plazas cuando llegue el frío". En noviembre, sin ir más lejos, el servicio contará con 20 camas en alojamientos situados en otros puntos de la ciudad y que estarán destinadas a personas jóvenes en situación de calle. Hasta entonces, muchos de ellos seguirán durmiendo en el Parque Bruil. Noche tras noche.