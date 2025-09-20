El grito contra el cierre de las Zonas Jóvenes inunda el centro de Zaragoza

Después de haber conseguido copar el debate político en el Ayuntamiento de Zaragoza con un tenso pleno la semana pasada, el movimiento contra el cierre de siete Zonas Jóvenes –antiguas Casas de Juventud– ha conseguido este sábado agrupar a más de 1.500 personas para protestar contra la clausura de estos equipamientos. Parque Goya, Arrabal, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro, Casablanca y Miralbueno son los barrios que se quedarán sin este servicio que, para muchos jóvenes, «son espacios seguros en los que socializar, divertirse, reír y hasta llorar, si hace falta». «Y ahora nos echan a la calle. Solo pedimos que nos escuchen, lo que buscamos con esta manifestación es que, por una vez, nos hagan un mínimo de caso. Estamos hartos de que no se nos dé voz», explicaba antes de iniciar la marcha Jana Mur, una de las portavoces de la plataforma SOS Zonas Jóvenes.

La manifestación estaba convocada por esta misma entidad y por los trabajadores de las Zonas Jóvenes –que estaban llamados a la huelga–, apoyados además por la Federación de Barrios, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) y la plataforma Zaragoza no se vende. «¡Chueca dimisión, Chueca dimisión!», se escuchó en reiteradas ocasiones cuando la marcha comenzaba a llenar la plaza Aragón en dirección a la plaza del Pilar. «¡Tú te subes el sueldo y nosotros a la calle!», rezaba una de las decenas de pancartas, algunas portadas por niños pequeños usuarios de las Zonas Jóvenes Escolares, los antiguos PIEES, un servicio para el que el Gobierno municipal no encuentra una empresa que quiera adjudicarse el contrato al haber modificado el Gobierno municipal las condiciones de la plantilla, recortando horas de jornada a los empleados de 37,5 a 30 horas. «Esa es la diferencia entre llegar malamente a final de mes o no llegar», lamentaba uno de estos trabajadores. «Están precarizando nuestras condiciones todavía más», añadía.

"Es un recorte"

Entre los centenares de asistentes a la manifestación estaba Ben, que explicaba que las Zonas Jóvenes son el único refugio que su grupo de baile ha encontrado en Zaragoza. «Si no fuera por las Casas de Juventud no existiría este grupo. Llevamos seis años y es el único espacio en el que nos sentimos escuchados y aceptados», explicaba. «Yo llevo desde los 12 años yendo –apuntaba otra joven, de nombre María– y no hubiera conocido este servicio si no hubiera estado en mi barrio». Sobre el tipo de actividades que realizaba, esta joven explicaba que «he ido desde a clases de guitarra hasta talleres sobre el cuidado del medioambiente y la diversidad». «Pero lo más importante es que son espacios en los que simplemente estar y donde encontrabas apoyo emocional y orientación», decía.

Por su parte, desde la Federación de Barrios, su presidente, Arturo Sancho, manifestó que el cierre de siete Zonas Jóvenes por parte del ayuntamiento supone «un recorte en la prestación de servicios públicos». «No podemos estar a favor, obviamente. Las Casas de Juventud son una herramienta indispensable para la intervención en los barrios y para fomentar el trabajo comunitario. Son una referencia para muchos jóvenes necesitados de alternativas de ocio saludable y sano y una oportunidad de tejer y trabajar en red con el resto del barrio», añadía.

Desde Fapar, por su parte, Raúl Luis incidió en el impacto positivo de las Zonas Jóvenes en los barrios de la ciudad. «Dicen que están reorganizando el servicio, pero lo que hacen es destrozarlo. Nosotros como familias valoramos muchísimo la proximidad de estos espacios seguros. Nos parece inviable que ahora se tengan que desplazar hasta La Azucarera o El Túnel cuando antes lo tenían al lado de casa», lamentaba. Todos, asimismo, apuntaban a la necesidad de mejorar y reforzar los programas de las Zonas Jóvenes con el objetivo de llegar hasta más gente. «Pero en vez de eso las cierran. No tiene sentido», lamentaba Jana Mur.