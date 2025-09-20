Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios

La parrilla de vuelos desde Zaragoza ha quedado muy afectada tras la polémica decisión de Ryanair de recortar el 45% de sus plazas a partir de noviembre. Un conflicto entre la aerolínea irlandesa y Aena que ha desencadenado el adiós a cuatro destinos muy populares desde el aeropuerto de Garrapinillos como son París, Palma, Santiago o Fez.

La triste medida llega pocos meses después de que el Gobierno de Aragón y la compañía lowcost estuviesen a escasos flecos de llegar a un acuerdo para convertir Zaragoza en base permanente. Un pacto que hubiese permitido que dos aviones durmiesen en el aeropuerto y la capital aragonesa tuviese hasta doce nuevas rutas internacionales. Ahora, el ejecutivo sigue estudiando el mercado aéreo para intentar convencer a alguna compañía que una Zaragoza con alguno de los veinte destinos europeos que tiene la DGA en el radar.

Por lo tanto, la parrilla de vuelos regulares desde Zaragoza queda reducida a Milán-Bérgamo, Bruselas-Charleroi, Marrakech y Londres-Stansted con Ryanair, Roma, Cluj y Bucarest con Wizz Air y los destinos canarios con Binter. Otra de las alternativas para volar desde la capital aragonesa son los numerosos chárter que van despegando a lo largo del año con destinos muy diversos como Laponia, Oporto, Estambul, Lisboa, Viena o Múnich entre otros.

Vista aérea de Estambul / PIXABAY

Lo que poca gente sabe es que Ryanair también tiene sus propios vuelos chárter desde Zaragoza. La compañía irlandesa conoce a la perfección cuáles son las fechas con más demanda desde la comunidad y refuerza el número de vuelos para poder llegar a más pasajeros. Son fechas señaladas como el puente de noviembre, la Constitución, Navidad o Año Nuevo.

Estos son los chárter de Ryanair

La parrilla de vuelos de Zaragoza cambiará por completo a partir de noviembre, permitiendo a los zaragozanos irse más a menudo de fin de semana porque despegan y aterrizan los vuelos más viernes y domingos que nunca. Además, Ryanair va a poner varios 'vuelos chárter' a Bruselas y Milán-Bérgamo.

Por ejemplo, hasta la capital de Bélgica se añade una ruta el domingo 26 de octubre a las 20.15 horas que te permite estar una semana en la zona porque volverás el 2 de noviembre. Además, Ryanair también amplía las frecuencias en diciembre para la previa de Navidad ya que se podrá volar el jueves 18 y el propio día de Nochebuena. También habrá un vuelo más para Año Nuevo.

Imagen de Bruselas / PIXABAY

Italia también se beneficiará de los 'vuelos chárter' de Ryanair de Zaragoza. Y es que la compañía irlandesa añadirá tres vuelos en diciembre en plenas Navidades que serán los lunes 22, 29 y 5 de enero a las 13.20 horas.