Primer encuentro de la alcaldesa de Zaragoza en China: reunión con autoridades de Weihai
La alcaldesa Natalia Chueca encabeza la expedición tras recibir una invitación de la ONU para participar en un foro internacional sobre innovación urbana sostenible
La delegación del Ayuntamiento de Zaragoza, encabezada por Natalia Chueca, ya está en China. La alcaldesa ha particpado este sábado en una recepción oficial organizada por las autoridades de Weihai. Un acto que precede al acontecimiento que mañana se inaugura en Weihai, el “Exquisite City Forum”.
En esta primera toma de contacto, los cargos públicos chinos venían encabezados por el secretario del Comité Municipal de Weihai, Yan Jianbo, la alcaldesa de Weihai, Vice-Secretaria del Comité Municipal de Weihai Kong Fanping, el miembro del Comité Permanente, director de la Secretaría del Comité Municipal de Weihai, Yu Ning, así como el vicealcaldesa y el secretario general del Gobierno Municipal de Weihai Y el secretario del departamento de Asuntos Exteriores de Weihai.
Por otra parte, la embajadora de España en China, Marta Betanzos, ha dirigido unas palabras de bienvenida a la representación española que formará parte del foro y que ha compartido este acto de bienvenida con la alcaldesa de la ciudad malaya de Miri.
Economía y Urbanismo
En esta reunión inicial se han dado cita representantes del ámbito económico, otro de los objetivos prioritarios que, una vez más, se marca el Ayuntamiento de Zaragoza con este desplazamiento a China. En dicha recepción han estado presentes el director de la Oficina de Comercio de Weihai, Yu Mingtao, el presidente de la Cámara China-España Luis Rubio, así como el profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Javier Monclús. Este profesor se
ha especializado durante su trayectoria en la planificación de las ciudades, el urbanismo moderno, la relación entre eventos urbanos y su impacto estructural, y la morfología de las ciudades.
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo