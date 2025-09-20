Seguridad vial para niños: experiencias educativas en Mobility City en la Semana Europea de la Movilidad

Los más pequeños han sido los protagonistas este sábado en el Mobility City y la plaza Lucas Miret de Zaragoza dentro de los actos organizados con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Entre zonas de juegos didácticos, drones dedicados a la seguridad y la lucha contra los incendios y experiencias de rescate, niñas y niños han recibido un mensaje claro sobre la importancia de extremar la precaución en las calles de la ciudad y seguir las indicaciones.

Una labor pedagógica llevada a cabo por la Policía Local de Zaragoza y Bomberos de Zaragoza que ha podido comprobar la concejala municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, quien ha incidido en ese mensaje sobre la seguridad vial, "en la precaución, en los diferentes vehículos de movilidad en los que nos desplacemos por la ciudad o incluso como peatones, pero siempre con precaución y seguridad", ha remarcado.

Gaudes ha destacado también el desempeño de los Bomberos, "que son pioneros en el uso de la movilidad aérea y en el uso de drones". Y ha repasado el resto de actividades desarrolladas durante la semana en materia de movilidad como el uso de la bicicleta pública, las mejoras del transporte público, la distribución urbana de las mercancías y la movilidad en el trabajo.

Charlas y actos

Hasta el próximo miércoles 24 de septiembre la plaza del Pilar --de 10.30 horas a 15.00 horas-- se transforma en un salón de exhibición de vehículos híbridos y eléctricos ecológicos, de la mano de la Asociación Provincial de Autotaxi y la Cooperativa de Taxis.

Además, este martes 23 de septiembre el Palacio de Montemuzo acogerá desde las 17.30 horas la mesa 'Movilidad al trabajo: innovación y eficiencia empresarial', en la que se promoverán soluciones innovadoras, sostenibles y colaborativas para mejorar la eficiencia en este tipo de trayectos. La movilidad al trabajo es una de las muchas posibilidades que tiene el préstamo urbano de bicicletas, que será el tema protagonista de la jornada del miércoles 24.

Universidad San Jorge en la plaza Santa Cruz será el lugar donde representantes de Bizi Zaragoza, Bicing Barcelona, BiciMad (Madrid), Cooltra y Bolt debatan sobre los aciertos y las carencias en movilidad ciclista de los últimos años, además de su integración y competencia con los vehículos de movilidad personal y sus perspectivas de futuro.

Cerrará este ciclo de charlas la mesa 'Zaragoza como destino cicloturista: una oportunidad de desarrollo', que recogerá el guante de la Feria Pedal Spain, celebrada este próximo fin de semana en Zaragoza, para debatir sobre el lugar de Zaragoza como destino para el cicloturismo nacional e internacional. Se celebrará el 25 de septiembre en el Palacio de Montemuzo a las 18.30 horas.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de diferentes entidades, como Fundación Ibercaja, Cámara de Comercio de Zaragoza, Universidad San Jorge, el Cluster de Logística Alia, la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, El Corte Inglés, y diferentes empresas, startups y microPYMES ligadas a los sectores de la innovación y la Movilidad sostenible.

