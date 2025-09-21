1,3 millones para soterrar las líneas de alta y media tensión en el Barranco de la Muerte de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza avanza junto a Endesa en ejecutar la variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión existentes entre el camino del Tiro de la Bola y Parque Venecia, que atraviesan la zona verde pública del parque del Barranco de la Muerte, lo que "supondrá retirar por fin las torres de la línea eléctrica junto al CEIP María Zambrano, para las que los vecinos y la comunidad educativa pedían una solución", ha informado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

De este modo, Urbanismo acometerá la obra civil, que se espera pueda iniciarse antes de final de año, dado que en estos momentos los trabajos están en fase de adjudicación. "Con las obras del Canal Perimetral ya hemos realizado unos trabajos previos, por lo que ahora habrá que hacer algunas zanjas y un centro de seccionamiento, todo ello en el camino que separa los centros educativos del canal perimetral", ha explicado Serrano.

Ahí será donde después "la compañía ejecutará los empalmes necesarios de las líneas para quedar soterradas, un proyecto eléctrico que ya cuenta con las aprobaciones administrativas pertinentes", ha avanzado el consejero.

Una vez conectadas las líneas bajo tierra, las torres y líneas aéreas actuales quedarán sin servicio y podrá procederse a su retirada. Urbanismo y Endesa han suscrito un protocolo de colaboración para ejecutar esta variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión, cuyo trabajos, que conllevarán un plazo de 6 meses, costarán 1.366.784 euros, IVA no incluido.

El Ayuntamiento invertirá 482.081,65 euros para la obra civil de la variante subterránea y otros 483.453,74 euros para los trabajos de adecuación y de extensión de la nueva red, mientras que Endesa asumirá los 401.284,61 euros restantes para el resto de los trabajos.

Adecuación y nueva extensión red

En concreto, en los trabajos de adecuación habrá que realizar, para la línea de alta tensión de 45 kV, la eliminación de la conversión aéreo-subterránea de la línea subterránea, los empalmes de cable subterráneo y el desmontaje línea de alta tensión actual; y para la línea de media tensión de 10 kV el desmontaje de la línea y de los apoyos entre los centros de transformación.

Por otra parte, habrá que realiza los trabajos relativos a la nueva extensión de la red, que en el entramado de alta tensión son 1,7 km de línea subterránea de alta tensión simple con un circuito 45 kV de doble terna de sección, mientras que para la media tensión supondrá actuar en 550 metros con el soterramiento, la instalación de un triple circuito con conductor para eliminar la torre junto al colegio y un nuevo centro de seccionamiento con un transformador de servicios auxiliares.

Demanda vecinal

En la actualidad, existe un poste eléctrico ubicado en la parcela del equipamiento escolar María Zambrano, por lo que, tras las demandas vecinales, y una vez realizadas las obras del canal perimetral del barranco, se procederá ya a la canalización y soterramiento de las líneas aéreas de alta y media tensión que recorren la zona verde pública del parque, desde Parque Venecia hasta el camino de Cuarte.

El ámbito del proyecto se ubica en la parte septentrional del equipamiento escolar hacia la zona verde pública, teniendo como punto de partida el apoyo de las líneas existente junto al colegio de educación infantil CEIP María Zambrano, ubicado en la avenida de la Policía Local, hasta el apoyo que hay en el entorno de la conexión del camino de Cuarte con la prolongación de la calle Fray Julián Garcés.