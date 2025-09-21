Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch

En Zaragoza, el brunch ha dejado de ser una simple moda para consolidarse como parte de la oferta gastronómica habitual, seduciendo a quienes valoran desayunar sin prisa con propuestas estéticamente atractivas y sabrosas.

Escondido, en una calle con vistas a una de las magníficas torres de la Basílica del Pilar, en pleno corazón de la capital aragonesa, se encuentra Formidable, un café-bar dedicado a los buenos bunch, las tapas y los cócteles, el lugar perfecto para alargar tus desayunos y las sobremesas.

Este local es un sitio acogedor que se encuentra ubicado en la calle Prudencio, número 30. Se encuentra abierto desde el año 2020 y desde hace un par de meses está a la cabeza de Iván, a quien le llamó la atención desde el minuto uno. “Hace mucho tiempo que pasaba por aquí y me llamó la atención. Luego hace un mes y pico estaba buscando negocios y demás y justamente apareció y lo reconocí”.

En imágenes | Formidable, un emblema del café y el brunch en el centro de Zaragoza / Pablo Ibáñez

Un sitio con comidas "formidables"

Con el toque bohemio que los caracteriza, café-bar Formidable se convierte en el rincón favorito de muchos para trabajar o simplemente pasar una buena mañana acompañado. “Conocer al cliente, buen producto y cuidar los detalles sobre todo”. Comenta Iván, que es lo que quiere conseguir con este establecimiento, sin perder la esencia y seguir siendo “Formidable”. Pero lo que de verdad los diferencia es su propuesta gastronómica tan variada. Este local del corazón de Zaragoza, es perfecto para todas las horas del día.

“La estrella evidentemente es la tarta formidable, que es la de croissant y chocolate. Luego también se pide mucho la de queso y sobre todo la de queso tradicional, que es la que mejor se vende. Torrija que tenemos ahora con dulce de leche”. Cuenta Sandra, que es la cocinera de las famosas tartas que se encuentran en este local. “Sin gluten, tenemos la tarta de queso, que no lleva harinas, ninguna. Y la de naranja y almendra, que tampoco, se hace especialmente para eso”.

Los buenos días en el Formidable son aún más buenos, con sus brunch (los cuales también puedes reservarlos),“lo que más estamos viendo que se vende ahora es la tostada con aguacate”. Nos comenta Sandra. Para terminar de disfrutar de un buen desayuno tienen disponible, cafés y tés de especialidad, Chai latte y capuccino. Sus cafés de especialidad son, 90% arábica y 10% robusta, con un sistema de tueste alto y “con sabor redondo que busca la máxima rentabilidad aumentando la cantidad de tazas por kilo servido”, según sus proveedores: Cafés Bou.

Para medio día, si quieres disfrutar de unas buenas cervezas acompañadas de unas tapas, tanto Sandra como Iván destacan sus empanadillas Argentinas, caseras. Y para terminar bien sus cócteles que también son "formidables".

"Tenemos también una zona de eventos que hemos reformado, habilitado, por decirlo de alguna manera, para hacer eventos familiares, sobre todo en navidades y comerciales". Comenta Iván. En este espacio cuentan con capacidad de hasta 35 personas en la zona de abajo, aunque si habilitan las dos zonas (de arriba y de abajo) habria capacidad de hasta 60 personas para cualquier tipo de evento.

En esencia y en palabras de Sandra, el Formidable se podría resumir en "quererte quedar un ratito más". "Al final son los desayunos el fin de semana, sobre todo. El vermú. Tema de copas, coctelería al final de la noche. Y poder quedarte a picotear algo tanto entre semana como el fin de semana. Sencillo pero completo".