Nueva medida contra los atropellos en Zaragoza: las balizas luminosas llegarán esta semana a la plaza San Francisco

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue avanzando en la implantación del plan de seguridad vial aprobado el año pasado. A partir de mañana comenzarán a instalarse unas nuevas balizas luminosas en el cruce del carril bici con las vías del tranvía de la plaza San Francisco. En ese mismo punto, el pasado mes de mayo casi pierde la vida un hombre que fue arrollado por los convoyes, seccionándole una pierna en el acto. Con esta medida se espera evitar que vuelva a ocurrir algo similar.

La instalación comenzará mañana mismo y, a diferencia de las balizas que hay en la plaza Aragón y en otros puntos del recorrido del tranvía, que son alargadas, estas serán circulares y estarán diseñadas para soportar el paso de vehículos pesados.

El punto en el que se van a colocar las balizas es un tramo del carril bici del paseo de Fernando el Católico, uno de los ejes ciclistas más utilizados de la ciudad, en el que los usuarios están obligados a desviarse hacia la calzada para evitar a los peatones de la plaza San Francisco. Es ahí cuando el carril bici, tanto de subida como de bajada, se cruza con las vías del tranvía. Y es ahí donde se colocarán estas luces rojas en el suelo que se iluminarán cuando se aproxime un tranvía para alertar a los ciclistas y usuarios de patinetes.

Avenida Madrid

Para la colocación de balizas luminosas será necesario cortar el paso a los vehículos por el acceso norte al bulevar de Fernando el Católico, aunque sí que se permitirá pasar a las bicis y patinetes. El tráfico estará restringido desde las 8.00 horas de mañana hasta las 15.00 del jueves, cuando habrá terminado la instalación.

Esta no es la única actuación de estas características que se va a realizar próximamente. El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado ya el contrato para la instalación de balizas luminosas en hasta 15 pasos de cebra de la avenida Madrid, una vía en la que se han producido varios atropellos y que soporta el paso de decenas de autobuses todos los días. El contrato lo ha ganado la empresa Cerma y Arriaxa y va a suponer una inversión de 275.060 euros, IVA incluido. La empresa dispondrá de nueve meses para la instalación de todas las señales lumínicas, que serán similares a las que se pusieron el año pasado en la avenida San José. Estas están en el suelo antes de los pasos de cebra y se encienden con un llamativo color rojo cuando hay peligro para los peatones debido a la aproximación de algún vehículo.

Por otra parte, sigue pendiente de licitarse el contrato para la instalación de pasos de cebra inteligentes en varios puntos de la ciudad, que es otra de las medidas recogidas en el plan de seguridad vial del Ayuntamiento de Zaragoza. En total, según explicaron desde el Gobierno municipal, se quieren habilitar diez de estos cruces, que serán similares al que se puso a modo de prueba en el camino del Pilón de Miralbueno.

Estos pasos de peatones inteligentes están dotados de un poste con alumbrado y con balizas. El sistema, cuando detecta la presencia de peatones, se enciende una baliza de color azul que avisa a los coches que se aproximan. Además, por la noche, cuando una persona se dispone a cruzar, se enciende una luz que aumenta la visibilidad sobre la calzada.