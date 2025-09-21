De Parque Goya a Valdespartera: el transporte público de Zaragoza mueve más de 400.000 personas al día

Zaragoza, junto al resto de grandes urbes europeas, celebra estos días la Semana de la Movilidad en un momento en el que la capital aragonesa está viviendo un auténtico boom del uso del transporte público. La llegada del nuevo Bizi ha supuesto un revulsivo para los carriles bici de la ciudad mientras que los datos acumulados del bus y el tranvía no paran de crecer y superarse mes a mes. Cada día, la red pública de transporte en Zaragoza mueve a más de 400.000 viajeros y, según los datos facilitados por el ayuntamiento, este año va camino de superar todos los récords.

Con respecto a los usuarios del bus y el tranvía, prácticamente en todos los meses han superado las cifras que se dieron en 2024, pero es el nuevo Bizi lo que este año ha supuesto un punto de inflexión en lo que se refiere a la movilidad en la capital aragonesa, ya que ha impulsado el uso de las dos ruedas para desplazarse por la capital.

Según los datos aportados por el área de Movilidad, los trayectos que se realizan en bici y patinete en Zaragoza en un día laborable este 2025 son, de media, 67.575, lo que supone un incremento del 10% sobre el valor del año 2024. Del total de trayectos, un 55% se hacen en bici y un 45% en patinete y, del total de usos de bicicleta, un 25% corresponden al servicio Bizi, que cuenta ya con 35.650 abonados anuales, el triple casi de los usuarios habituales con los que contaba el antiguo Bizi cuando se liquidó en octubre del año pasado.

La exitosa renovación del Bizi

En la definición inicial del proyecto de renovación del Bizi se había considerado como situación óptima una ratio de ocho usos por ciclo cada jornada. En mayo, con el servicio aún operativo al 50%, esa ratio ya estaba en once usos por bizi cada día, unas cifras que superan a las que se dan en otras grandes ciudades con sistemas similares como Barcelona, Madrid, La Coruña y Valladolid.

En las últimas semanas, el número no ha dejado de crecer. A finales del mes de agosto se registraban unos 26.000 viajes cada día. A principios de septiembre ya eran 31.500, mientras que la segunda semana hubo días en los que se contabilizaron hasta 38.000, lo que hace pensar que la cifra continuará su senda y se estabilizará en torno a los 40.000 viajes por jornada.

Estas cifras obligan a redoblar esfuerzos para evitar que el nuevo Bizi muera de éxito y es que los abonados ya estarán pudiendo comprobar cómo muchas estaciones están vacías y sin ciclos disponibles a diferentes horas del día, sobre todo en el centro de la ciudad, algo que desde el consistorio esperan corregir en las próximas semanas.

«Seguimos en el proceso de aprendizaje en la gestión de reubicación de las bizis, que cuenta con apoyo de Inteligencia Artificial. Esperamos que el sistema vaya alcanzando en estos meses un mayor grado de estabilidad que mejore ese ejercicio predictivo y nos permita adelantarnos en lo posible a la demanda. No obstante, hay que recordar que es un servicio de alta rotación, y que es posible que algún momento puntual pueda ser algo más complicado tener bici disponible justo en nuestra estación más próxima», explica la concejala de Movilidad del ayuntamiento, Tatiana Gaudes.

Pero el Bizi no es sino la punta del iceberg de unos datos que reflejan que los zaragozanos, cada vez más, están optando por el transporte público, un hecho contrastado por las cifras, pero para el que por el momento no se tiene una explicación. La ciudad está creciendo en población, sí, pero no tanto como los usos del bus, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que puede estar influyendo la bajada del precio gracias a las bonificaciones puestas en marcha hace dos años y que pagan a medias el Gobierno de España y las administraciones locales.

«La evolución de usos en el transporte público en Zaragoza sigue creciendo y todo parece indicar que en el año 2025 vamos a batir nuevos récords. Hay algunos factores que creo que es importante valorar en esta mejora en la ocupación. Por un lado, la puesta en marcha de las nuevas circulares, consolidadas ya en nuestra red y con un número de usuarios que sigue creciendo de manera progresiva. Por otro lado, y aunque aún es pronto para hacer una estimación, en este segundo semestre se podrá ver, seguramente, la influencia positiva de la gratuidad para los jóvenes de 8 a 14 años, así como el mantenimiento de la ayuda en tarjetas multiviaje, abonos, etcétera», explica Gaudes.

Con respecto a las nuevas circulares que menciona Gaudes, que se pusieron en marcha en marzo como avanzadilla de los cambios que llegarán a la red en los próximos años, el crecimiento de viajeros ha sido significativo. El primer mes en el que funcionaron la Ci3 y la Ci4 se registraron 340.839 viajeros; en abril ya eran 641.292; y en mayo subieron de nuevo hasta los 717.129 viajeros. Desde entonces, como el resto de líneas debido al verano, el número de usos ha descendido pero hasta el pasado 14 de septiembre, último día del que se disponen datos, ya han usado estas dos líneas nuevas 384.967 usuarios.

Con respecto al conjunto de la red, los buses urbanos de Zaragoza han transportado ya a más de 66,3 millones de viajeros, mientras que en las mismas fechas del año pasado esa cifra se quedaba en los 64 millones. Son dos millones de usuarios más que en un año, 2024, en el que ya hubo un fuerte crecimiento (+7,7%) con respecto al año anterior, superando por fin así el número de viajeros que se daban antes de la pandemia de covid.

El tranvía mantiene su tirón

El tranvía tampoco se queda atrás. En lo que va de año ha registrado 20.816.217 usuarios, 635.000 más que en las mismas fechas que el año anterior. El mes en el que más viajeros se registraron fue marzo, con más de 2,8 millones de usos, 300.000 más que en el mismo periodo del año anterior.

Con todo, la red de transporte público de Zaragoza sigue mostrando algunas deficiencias, sobre todo en lo que se refiere a la conexión de la ciudad con el área metropolitana. Según un informe de la Asociación Española del Transporte, dadas las perspectivas de crecimiento de la capital aragonesa, en los próximos años deberían habilitarse tres líneas más de cercanías y ampliar la línea 1 del tranvía -algo ya descartado por su complejidad jurídica–. Otros expertos van más allá e insisten en la necesidad de acometer la línea 2.