Sigue el retraso para pagar el cheque familia en Zaragoza: sin fecha para pagar el de 2024 y con el nuevo curso ya iniciado

Con el nuevo curso ya iniciado en las escuelas infantiles de Zaragoza, las ayudas que el Ayuntamiento de Zaragoza prometió a las familias que no han podido obtener plaza en los centros municipales, el llamado Cheque Familia, todavía no han llegado. Este pago, en su edición de 2024 lleva camino de batir un nuevo record en el retraso a la hora de abonarlas. No las de este año, sino las del curso pasado, que aún tienen a más de 2.200 familias esperando a que el consistorio responda y, lo que es más importante, empiece a pagarlas.

Lo que pasa es que la tramitación, para aprobarlas o rechazarlas, se está eternizando mientras el ayuntamiento ha decidido que las que cumplen todos los requisitos esperen a los que aún siguen subsanando errores. Porque desde el Gobierno de Natalia Chueca las explicaciones van en esa dirección: el retraso obedece a que hay muchas más solicitudes que en el curso anterior y a que de las 2.262 peticiones que se recibieron para el curso pasado, había 1.520 que "presentaban errores que ahora deben ser subsanados". "Se trata de alrededor del 67%. En esa revisión hubo 684 admitidas y 58 se quedaron fuera por no cumplir los requisitos".

Unos y otros deben esperar, básicamente por una razón: el crédito disponible es limitado y quizá no haya dinero suficiente para abonar el máximo, hasta 1.000 euros, a todos los que les correspondería por cumplir las condiciones. Al final, salvo que aumente el número de peticiones rechazadas, en teoría siguen habiendo 2.204 solicitudes que aún podrían cobrar el cheque familia del año pasado. El problema es que a este paso acabarán ingresando ese dinero, el que finalmente resulte, a lo largo del otoño o del invierno del curso 2025-2026.

"Se revisaron los documentos que necesitaban aportar las familias y, hace unos días, se les enviaron los requerimientos para que los contesten en 10 días desde la recepción. Se mandaron todos los requerimientos a lo largo de los días 1, 2, 3 y 5 de septiembre. En muchos casos, se trata de ausencia de alguno de ellos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido ya un volumen muy alto de respuestas y en torno al 25 de septiembre que es cuando finaliza el plazo de subsanación para los notificados el día 5 se podrá ir resolviendo".

Esta es la única explicación que dan las fuentes oficiales del Gobierno de Zaragoza, para unas familias que llevan más de medio año aguardando una respuesta y a las que ya en el pasado mes de junio se les dijo algo parecido. Bueno, en realidad se les dijo algo más, ya que la concejala responsable de esta gestión, Paloma Espinosa, llegó a afirmar que "el mes que viene" las empezarían a abonar. Es decir, en julio. Ya han pasado tres meses de esas declaraciones.

Los pagos, a partir de octubre

Ahora se plantean que quizá se empiecen a abonar a partir del mes de octubre. Si no hay imprevistos. Ya no se atreven en el área ni en el Patronato de Educación, que depende del departamento de Espinosa y asume la gestión de esta tramitación y validación de solicitudes, a fijar un plazo concreto. Tampoco hay manera de que la concejala o la dirección del patronato den las pertinentes declaraciones al respecto, solicitadas por este diario. Solo la propia alcaldesa ha hecho mención a este retraso, cuando se inició el curso actual, para decir que se resolverá lo antes posible. En breve. Otras fuentes consultadas apuntan a que igual se empiezan a abonar a finales de septiembre.

¿Qué errores se están detectando? Por poner algunos ejemplos, el consistorio explica que es necesario mandar un certificado de la guardería con las cantidades abonadas en el periodo subvencionable y un certificado de pago del banco, que algunas solicitudes no han incorporado. O que "ha habido muchos casos que presentaban uno y no el otro". "También es otro error habitual presentar documentos de padrón y otros justificantes que ya no tienen validez por haber transcurrido más de seis meses desde su expedición", apostilla el consistorio.

Y hasta que no estén subsanadas esas deficiencias, nadie cobrará un euro de estas ayudas que en la anterior edición también sufrieron un retraso importante. La diferencia con las de 2023 es que entonces algunas familias habían cobrado ya la subvención municipal en agosto y las que se detectaron con errores lo hicieron más tarde. A lo largo del mes de septiembre se fue completando la totalidad de las peticiones que recibieron el visto bueno del consistorio.

"Por el momento, no se pueden abonar las cuantías concedidas, porque al haber un volumen tan alto de solicitudes, es muy probable que haya que baremarlas para poder otorgar las ayudas en función de la renta según la disponibilidad de crédito. Para salvaguardar los principios de publicidad y concurrencia competitiva, objetividad, igualdad, no discriminación y transparencia se debe esperar a resolver todos los requerimientos", remarcan desde el ayuntamiento las fuentes oficiales.

"Por eso, el trabajo de los próximos días será la comprobación de la nueva aportación de documentos y la baremación, en caso de ser necesario, siempre por nivel de renta, abonando primero las más bajas", concluyen.