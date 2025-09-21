Se vende espectacular casa con piscina en una parcela de 3.500 m2 a diez minutos de Zaragoza por 375.000 euros

Vivir en una casa con piscina es el sueño de muchas personas, pero está al alcance de cada vez menos personas. Es cierto que muchas urbanizaciones de nueva construcción, incluidos pisos sin gran espacio, tienen una piscina comunitaria donde poder refrescarte cada verano en Zaragoza. Sin embargo, algunas comunidades de vecinos tienen unas normas estrictas que deben cumplirse a rajatabla como no poder invitar amigos, no hacer ruido o algunas actividades deportivas. Por ello, tener una piscina en casa es un lujo que también se paga.

El acceso a la vivienda en España está cada vez más complicado. La ciudadanía tiene que invertir una grandísima cantidad de dinero en la entrada de una casa. Por ejemplo, en Zaragoza, una de las grandes ciudades españolas que parece resistir al boom, encontrar una vivienda por menos de 300.000 euros, sin ser de protección oficial, es algo casi imposible. Las viviendas de segunda mano son las únicas en las que todavía se puede encontrar una buena oferta de compra.

Una de las habitaciones de la casa a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

Con los precios de las viviendas por las nubes, los españoles optan por compartir casa con otras personas de su misma índole o se quedan a vivir en casa de sus padres hasta pasados la treintena. Actualmente, vivir solo se ha convertido en una completa odisea. Por lo tanto, aunque la situación no está para exigir mucho en tus condiciones a la hora de buscar una casa, hay algunas personas que solo se lanzan a la aventura de pagar mensualmente una hipoteca si cumple con unos parámetros.

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una oferta de una casa con piscina dentro de una parcela de más de 500 metros cuadrados a diez minutos en coche de Zaragoza por 375.000 euros. Se trata de una gran oportunidad de compra para todas aquellas personas que busquen un lugar tranquilo para vivir un poco apartado de la gran ciudad, pero con las comodidades a pocos minutos en vehículo.

Increíble piscina

La vivienda de más de 550 metros cuadrados se encuentra en el camino Clavería en Garrapinillos, tiene cuatro dormitorios, dos cuartos de baños, varias plazas de garaje, un trastero y una imponente terraza. La parcela es sin duda la estrella de la casa ya que tiene un terreno muy amplio ajardinado donde podrás tener tu propio huerto, también tiene una zona de barbacoa, árboles y un pozo de piedra. La piscina es espectacular para disfrutar en verano con familiares y amigos.

El salón de la casa a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

La casa está distribuida de la siguiente forma. En la planta principal se encuentra el salón con una chimenea acristalada, una cocina equipada con espacio suficiente para cenas y comidas. Además, sin la necesidad de subir escaleras hay un dormitorio muy amplio y un baño. En la planta superior hay tres dormitorios más, uno de ellos ideal para parejas porque tiene baño en suite y otro tiene salida a una terraza ideal para tomar la fresca.