Zaragoza firma un acuerdo estratégico con Weihai para fortalecer la colaboración económica con China
Natalia Chueca ha suscrito este documento con su homóloga de la ciudad china Kong Fanping en un acto institucional por el que ambas partes se comprometen a desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbitos económico, comercial, cultural, turístico y de los eventos deportivos
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su viaje al país asiático, ha firmado este domingo un Memorando de Entendimiento con la localidad de Weihai, urbe con 2,9 millones de habitantes y una economía cada vez más diversificada. El avance empresarial y de bienestar que está experimentando Zaragoza, así como sus valores diferenciales en el plano social, cultural, y como ciudad sostenible, junto con el camino de entendimiento ha permitido sellar este hermanamiento.
Durante la participación de la alcaldesa en el “Exquisite City Forum” organizado por la ONU y el Ayuntamiento de Weihai, se ha firmado este documento que conlleva una vinculación por ambas partes para trabajar por el bien común y el desarrollo mutuo de las dos urbes. Concretamente, comparten la voluntad de estrechar sus lazos de amistad y cooperación, impulsando el desarrollo conjunto de iniciativas en ámbitos económicos, comerciales, culturales, turísticos y de los eventos deportivos.
Este compromiso inicial se estructura también bajo la intención de Zaragoza y Weihai de impulsar iniciativas como misiones empresariales y comerciales bilaterales; hermanamiento de instituciones culturales y educativas; colaboración deportiva en la organización de eventos como fútbol, natación y triatlón entre otros, así como en la formación profesional de deportistas; creación de un comité mixto de coordinación integrado por representantes de ambas ciudades, expertos internacionales y empresarios, para evaluar y proponer proyectos, así como facilitar el intercambio experiencias en el desarrollo sostenible e innovador de la ciudad, junto con otras ciudades y colaboradores estratégicos.
