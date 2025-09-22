La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza

Poco se parece la Zaragoza actual a la de hace un siglo. Aunque, como es habitual, siempre quedan resquicios, aunque sean toponímicos, a los que agarrarse para recordar el pasado. Y, en ocasiones, esas coincidencias en el nombre permiten hacer paralelismos con el funcionamiento de la capital aragonesa cuando esta ni siquiera llegaba a los 800.000 habitantes. Una de las mejores muestras de este fenómeno se da en el Camino de las Torres, una gran avenida de casi 2,5 kilómetros que atraviesa buena parte de la ciudad desde el Ebro hasta el paseo Sagasta.

Las antiguas torres agrícolas fueron las que bautizaron este camino que conectaba Zaragoza con Cuarte de Huerva, en un tránsito que se hacía paralelamente a la acequia de las Adulas, que regaba las huertas de la zona y que fue visible para los viandantes zaragozanos hasta el último tercio del siglo XX, a finales de la década de los 60, cuando la operación Cuarteles dio pie a soterrarla y transformar el camino en una avenida que, eso sí, conservó su nombre original.

Y es que esta vía siguió haciendo las veces de eso, de camino, durante buena parte del siglo pasado. En este entorno, muy cerca del centro de Zaragoza, afloraron varias industrias, entre ellas harineras y las instalaciones de La Oxhídrica Española, el Gas para los vecinos.

Una zona que ejemplificaba las dos Zaragozas que existían entonces, con un centro cada vez más consolidado dentro de unos perímetros agroindustriales, hecho este muy común también en la primigenia margen izquierda del Ebro, no demasiado lejos del camino Las Torres aunque separados por el río, hasta que en 1989 se inauguró el puente de la Unión, que conecta Las Fuentes, barrio delimitado por esta avenida, con La Jota.

Las obras

Y, del mismo modo que las acequias regaban las huertas de esta zona de Zaragoza, los colectores comenzaron a hacer la función de sanear las aguas residuales de la ciudad. Tanto es así que, en estos momentos, el ayuntamiento califica de "reto constructivo" la reforma integral del colector de Camino las Torres (recoge una cuenca vertiente de 300 hectáreas), que también es uno de los más antiguos de la ciudad y que tiene "grandes dimensiones", con hasta dos metros de diámetro y una profundidad de hasta nueve metros en la confluencia con Salvador Madariaga.

El Camino las Torres de Zaragoza, durante una nevada a principios de los años 30. / AVV San José / G. A. Z. A.

Un tramo que lleva cortado desde verano, debido a estas obras, y que seguirá así hasta finales de octubre e incluso principios de noviembre. Esta intervención se incluye dentro de la primera fase de la renaturalización de las riberas del Huerva y ha sufrido retrasos, primero, por su complejidad y, segundo, por la meteorología de este verano, con olas de calor que han reducido 17 días laborales al calendario y fuertes lluvias a finales de agosto que provocaron que colapsase el colector, aún abierto.

Una zona con historia

Otro de los factores que ha generado contratiempos ha sido el hallazgo de una serie de restos arqueológicos correspondientes a una antigua necrópolis islámica del siglo X u XI, con decenas de cuerpos, que ha obligado a repensar los límites de Saraqusta, la Zaragoza islámica, ya que hasta entonces no se creía que los musulmanes se hubiesen asentado en la margen derecha del Huerva.

Los arqueólogos también se han topado durante estos meses con restos del antiquísimo convento de las Carmelitas Descalzas de San José, -previsto en el cronograma, a diferencia de la necrópolis-, que luego fue cárcel y cuartel y que también tuvo protagonismo en el asedio francés durante Los Sitios de Zaragoza. Cuestiones diversas que dotan a esta vía de una historia de lo más variada y que empezará a escribir un nuevo capítulo cuando, en 2027, las nuevas riberas del Huerva renaturalicen el ambiente.