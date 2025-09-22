Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a Babia: la discoteca de Zaragoza cambia de concepto y abrirá muy pronto

La inauguración tendrá lugar esta semana y contará con una de las charangas más conocidas

Interior de la discoteca Babia

Interior de la discoteca Babia / NYXELL

Paula Marco

Zaragoza

La vuelta de los universitarios a Zaragoza va a traer el resurgir de un pub icónico de la fiesta zaragozana pero con un concepto totalmente distinto. La capital aragonesa está experimentando un cambio en la forma de vivir el ocio nocturno. Cada vez son más los negocios que deciden apostar por el tardeo, un concepto que se puso de moda tras la pandemia y que ha sumado un sinfín de seguidores a la causa.

Tras la apertura de Roze hace un par de semanas, la discoteca Babia va a sufrir un cambio de arriba a abajo para abrir bajo un nuevo nombre. Así lo han anunciado en redes sociales la cuenta de Instagram, @Tardeolab, que está preparando una reapertura del local después de haber realizado una reforma de las instalaciones para ofrecer a su público un concepto distinto de lo que era y añadir un lugar más de tardeo a la ciudad.

Este mítico local situado en el número 42 de camino Las Torres, justo al lado de una de las zonas de fiesta más conocidas de la ciudad, solía reunir a muchos jóvenes cada fin de semana atraídos por la música, el buen ambiente y las ganas de desconectar de los estudios durante unas horas.

Una reforma de arriba a abajo

En poco se va a parecer el interior de Babia a lo que era antes. El mítico cartel que daba la bienvenida a los asistentes y que estaba colgado justo a la entrada le va a sustituir uno nuevo con el nombre de tardeolab, el nuevo apelativo con el que se conocerá a este icónico lugar de la noche zaragozana. Según se puede apreciar en el vídeo, este no va a ser el único cambio. Ya en el interior de la sala, la idea es colocar un photocall nada más entrar. "Vamos a transformar el pasillo de entrada a la sala. Estamos en pleno proceso de repintado para que todo quede perfecto", comentan en el vídeo.

Nada más cruzar el pasillo central de la sala, a mano izquierda, van a habilitar una zona con sofás y, cuando haya eventos, los patrocinadores brindarán una experiencia única al cliente. La mesa del dj cambiará de ubicación y se colocará en la sala principal del local, donde antes había una de las dos barras. "Uno de los reservados lo vamos a cambiar por un escenario donde podréis ver las actuaciones que estamos anunciando", explican en el vídeo.

La transformación de Babia también contará con una zona secreta y un lugar donde tomar cócteles. Y es que cabe recordar que Tardeolab quiere innovar en el tardeo de Zaragoza con actuaciones en directo cada fin de semana.

Inauguración el próximo 27 de septiembre

Aunque todavía están dando los último retoques al local para que esté todo listo, ya hay fecha de inauguración con una propuesta llena de música, la participación de una charanga, un pregonero y muchas sorpresas más. "Ni Amaral, ni Kaseo, ni Bunbury. Ojalá encontrar algún pregonero para nuestra inauguración", introduce antes de anunciar quién será el encargado de hacer el pregón durante el evento.

El encargado será Luis Cebrián, un músico y cómico muy conocido en Zaragoza. Aparte de la presencia de Cebrián, el acto de inauguración, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de 17.00 a 23.00 horas, contará con la presencia de la charanga 'El Pincho' y la presencia de varios djs.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
  2. El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
  3. La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
  4. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
  5. Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
  6. Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
  7. Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
  8. Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá

Adiós a Babia: la discoteca de Zaragoza cambia de concepto y abrirá muy pronto

Adiós a Babia: la discoteca de Zaragoza cambia de concepto y abrirá muy pronto

La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza

La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza

La historia de Gloria, una mujer con narcolepsia: "En el colegio era la típica alumna repetidora, pero porque me dormía en las clases"

La historia de Gloria, una mujer con narcolepsia: "En el colegio era la típica alumna repetidora, pero porque me dormía en las clases"

Zaragoza firma un acuerdo estratégico con Weihai para fortalecer la colaboración económica con China

Zaragoza firma un acuerdo estratégico con Weihai para fortalecer la colaboración económica con China

Ni el frío puede con la irreductible y combativa Bajada del Canal: "De perdidos al río, nunca mejor dicho"

Ni el frío puede con la irreductible y combativa Bajada del Canal: "De perdidos al río, nunca mejor dicho"

Sigue el retraso para pagar el cheque familia en Zaragoza: sin fecha para pagar el de 2024 y con el nuevo curso ya iniciado

Sigue el retraso para pagar el cheque familia en Zaragoza: sin fecha para pagar el de 2024 y con el nuevo curso ya iniciado

Se vende espectacular casa con piscina en una parcela de 3.500 m2 a diez minutos de Zaragoza por 375.000 euros

Se vende espectacular casa con piscina en una parcela de 3.500 m2 a diez minutos de Zaragoza por 375.000 euros

1,3 millones para soterrar las líneas de alta y media tensión en el Barranco de la Muerte de Zaragoza

1,3 millones para soterrar las líneas de alta y media tensión en el Barranco de la Muerte de Zaragoza
Tracking Pixel Contents