Adiós a Babia: la discoteca de Zaragoza cambia de concepto y abrirá muy pronto

La vuelta de los universitarios a Zaragoza va a traer el resurgir de un pub icónico de la fiesta zaragozana pero con un concepto totalmente distinto. La capital aragonesa está experimentando un cambio en la forma de vivir el ocio nocturno. Cada vez son más los negocios que deciden apostar por el tardeo, un concepto que se puso de moda tras la pandemia y que ha sumado un sinfín de seguidores a la causa.

Tras la apertura de Roze hace un par de semanas, la discoteca Babia va a sufrir un cambio de arriba a abajo para abrir bajo un nuevo nombre. Así lo han anunciado en redes sociales la cuenta de Instagram, @Tardeolab, que está preparando una reapertura del local después de haber realizado una reforma de las instalaciones para ofrecer a su público un concepto distinto de lo que era y añadir un lugar más de tardeo a la ciudad.

Este mítico local situado en el número 42 de camino Las Torres, justo al lado de una de las zonas de fiesta más conocidas de la ciudad, solía reunir a muchos jóvenes cada fin de semana atraídos por la música, el buen ambiente y las ganas de desconectar de los estudios durante unas horas.

Una reforma de arriba a abajo

En poco se va a parecer el interior de Babia a lo que era antes. El mítico cartel que daba la bienvenida a los asistentes y que estaba colgado justo a la entrada le va a sustituir uno nuevo con el nombre de tardeolab, el nuevo apelativo con el que se conocerá a este icónico lugar de la noche zaragozana. Según se puede apreciar en el vídeo, este no va a ser el único cambio. Ya en el interior de la sala, la idea es colocar un photocall nada más entrar. "Vamos a transformar el pasillo de entrada a la sala. Estamos en pleno proceso de repintado para que todo quede perfecto", comentan en el vídeo.

Nada más cruzar el pasillo central de la sala, a mano izquierda, van a habilitar una zona con sofás y, cuando haya eventos, los patrocinadores brindarán una experiencia única al cliente. La mesa del dj cambiará de ubicación y se colocará en la sala principal del local, donde antes había una de las dos barras. "Uno de los reservados lo vamos a cambiar por un escenario donde podréis ver las actuaciones que estamos anunciando", explican en el vídeo.

La transformación de Babia también contará con una zona secreta y un lugar donde tomar cócteles. Y es que cabe recordar que Tardeolab quiere innovar en el tardeo de Zaragoza con actuaciones en directo cada fin de semana.

Inauguración el próximo 27 de septiembre

Aunque todavía están dando los último retoques al local para que esté todo listo, ya hay fecha de inauguración con una propuesta llena de música, la participación de una charanga, un pregonero y muchas sorpresas más. "Ni Amaral, ni Kaseo, ni Bunbury. Ojalá encontrar algún pregonero para nuestra inauguración", introduce antes de anunciar quién será el encargado de hacer el pregón durante el evento.

El encargado será Luis Cebrián, un músico y cómico muy conocido en Zaragoza. Aparte de la presencia de Cebrián, el acto de inauguración, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de 17.00 a 23.00 horas, contará con la presencia de la charanga 'El Pincho' y la presencia de varios djs.